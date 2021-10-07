Программа бета-тестирования ОС «Аврора» расширяет географию и переходит на релиз 4.0.

В августе 2021 г. было объявлено о запуске программы бета-тестирования ОС «Аврора», и в компанию «Открытая мобильная платформа» (ОМП) за несколько дней поступило более 4000 заявок от частных лиц, готовых участвовать в становлении, развитии и совершенствовании первой отечественной мобильной операционной системы. В сентябре на серии встреч в московском офисе ОМП приглашенным в программу пользователям выдали мобильные устройства с бета-версией ОС «Аврора», предустановленным набором стандартных приложений и возможностью установки приложений из магазина «Аврора Маркет».

Началась работа, в ходе которой участники обмениваются опытом с разработчиками, делятся своими впечатлениями друг с другом и сотрудниками ОМП в закрытой группе в Телеграм. Для всех бета-тестеров провели первый вебинар, на котором обсудили все самые важные и распространенные вопросы.

В рамках следующего этапа до официального выхода релиза стартует тестирование новой версии ОС «Аврора» 4.0. Кроме того, в программу пригласят жителей Санкт-Петербурга — ранее тестирование было доступно только для пользователей из Москвы.

«Мы получили тысячи комментариев, соображений, предложений и отзывов от наших первых участников бета-тестирования и видим их активность и заинтересованность. Теперь мы готовы перейти к новому важному этапу, предложив участникам программы протестировать качественно новую версию ОС «Аврора» 4.0., – комментирует Татьяна Казнова, менеджер по продукту и руководитель программы бета-тестирования ОС «Аврора». – Мы также рады, что теперь можем расширить нашу программу для жителей Санкт-Петербурга, которые писали нам о своем желании присоединиться к бета-тестированию».

Напоминаем, что несмотря на то, что прием заявок на участие в программе прекращен, любой желающий может написать в «Открытую мобильную платформу», оставив свой е-mail на сайте программы .