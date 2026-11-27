VAS Experts, российский разработчик решений для контроля и анализа трафика, выпустил новый продукт — шлюз доверенного доступа Wi-Fi к ядру мобильной сети. Абонент подключается к Wi-Fi оператора или его партнеров автоматически, без паролей и SMS-кодов. Его трафик проходит через ядро оператора и обслуживается по тем же тарифам и правилам, что и в сотовой сети. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

СКАТ TWAG (Trusted WLAN Access Gateway) соединяет сети Wi-Fi с ядром мобильной сети оператора. Абоненты подключаются к точкам доступа в торговых центрах, на вокзалах, стадионах и в офисах так же, как к базовой станции: авторизация проходит по SIM-карте. Оператор разгружает радиосеть в местах с высокой нагрузкой, улучшает связь внутри зданий и при этом сохраняет контроль над трафиком, тарификацией и политиками обслуживания. Решение построено на стандартах 3GPP и работает с точками доступа, которые уже есть у оператора, поэтому менять оборудование при внедрении не нужно.

Продукт закрывает несколько задач оператора:

Разгрузка радиосети. В местах массового скопления людей часть трафика уходит в Wi-Fi, а абонент остается в сети своего оператора.

Связь внутри зданий. Wi-Fi дополняет покрытие там, где сигнал базовых станций слабый: в подземных помещениях, бизнес-центрах, на производственных площадках.

Сети партнеров. Точки доступа интернет-провайдеров и владельцев площадок подключаются к ядру оператора. Абоненты пользуются ими по SIM-карте, а владелец сети Wi-Fi получает новую модель сотрудничества с оператором.

Идентификация пользователей. Авторизация по SIM-карте соответствует требованию законодательства об идентификации пользователей публичных сетей Wi-Fi, при этом абоненту не нужны SMS-коды и регистрационные страницы.

Единые тарифы и учет. Трафик в Wi-Fi обслуживается по тарифам и правилам оператора и учитывается в биллинге.

Новая услуга для корпоративных клиентов. Сотрудники компаний смогут авторизовываться по SIM и работать в корпоративном Wi-Fi в соответствии с сетевыми политиками.

«Wi-Fi давно перестал быть отдельной от мобильной связи сетью. Абоненты проводят в нем значительную часть дня, и оператору важно, чтобы этот трафик оставался под его управлением. Сейчас в России такое решение, как и ePDG для звонков через Wi-Fi, поставляет только VAS Experts. Вместе эти продукты закрывают оба сценария подключения через Wi-Fi: через доверенные сети оператора и партнеров и через любые недоверенные сети. По сути, мы стираем границу между Wi-Fi и сотовой связью. Когда абонент переходит из зоны LTE в зону Wi-Fi, звонок передается из одной сети в другую без разрыва. Это такой же хендовер, как между базовыми станциями, только теперь он работает и между разными технологиями доступа. Для человека с телефоном остается одна сеть — сеть его оператора», — сказал Станислав Белобородов, директор по продукту VAS Experts.

СКАТ TWAG дополняет линейку компонентов ядра мобильной сети VAS Experts. Если у оператора нет собственного AAA-сервера, эту функцию может выполнять СКАТ ePDG в режиме AAA-прокси: он принимает запросы от шлюза и авторизует абонентов на HSS и PGW по штатным интерфейсам 3GPP. Проверить решение перед внедрением можно на тестовом стенде оператора или в лаборатории VAS Experts.