Специалисты Центра экстремальной прикладной электроники (ЦЭПЭ) НИЯУ МИФИ разработали концепцию нормативного регулирования этапа хранения в жизненном цикле доверенных интегральных микросхем. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

В условиях курса на технологический суверенитет России критически важным становится не только разработка и производство собственной доверенной электронной компонентной базы (ДЭКБ), но и обеспечение, и сохранение показателей ее качества и безопасности на всех стадиях жизненного цикла (ЖЦ) – в ходе проектирования, разработки, производства, поставки и эксплуатации (включая вывод из эксплуатации).

Развивая нормативное обеспечение ДЭКБ (в частности, интегральных микросхем), как новой категории гражданских комплектующих изделий для доверенных программно-аппаратных комплексов (ДПАК) в объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), эксперты Подкомитета «Доверенная ЭКБ» технического комитета по стандартизации ТК №167 «Критическая информационная инфраструктура. Программно-аппаратные комплексы и ПО для них», образованного на базе НИЯУ МИФИ, обосновали, что нормативно неотрегулированным звеном в ЖЦ ДЭКБ остается хранение готовой продукции на складах у производителей, поставщиков и конечных потребителей.

До последнего времени в отечественной и зарубежной нормативно-технической базе не сформировано единое мнение о том, чем является хранение готовых изделий электроники — этапом, стадией или процессом. Это показал анализ более 1400 публикаций и десятков ГОСТов. В них понимание что «хранение» для любой готовой продукции, а в частности для продукции электронной, «привычно размыто» и также «привычно выходит» за пределы строгой регламентации в нормативно-технических документах (НТД).

Потребители десятилетиями принимали привычные понятия о «хранении» как данность, пока не возникла необходимость системного выведения на рынок продукции ДЭКБ для ДПАК объектов КИИ. «Тут и возникла коллизия: «хранение» — это про что? Где в жизненном цикле место этому этапу?» — отмечают авторы исследования.

«Отсутствие четкой регламентации приводило к тому, что в действующих ГОСТ Р этот процесс либо не упоминался вовсе, либо описывался как «метод медленного хранения» для испытаний, а не как реальная производственная логистика», — сказал директор Центра экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ профессор Виталий Телец,

Ситуация осложняется тем, что хранение готовой продукции происходит на разных стадиях ЖЦ: на складе изготовителя после производства, на складе поставщика и, наконец, у потребителя (в том числе в составе ЗИП). Современный склад электронной продукции — это целая индустрия с особыми требованиями к антистатическому покрытию, влажности, температуре и защите от агрессивных сред, а также к прослеживаемости образцов и организации автоматизированной обработки, хранения и защиты информации.

Авторы исследования подчеркивают: если пренебречь этими нормами, успешная разработка и производство микросхем могут быть «перечеркнуты» появлением брака «из ничего» непосредственно в процессе ожидания отгрузки. Среди основных рисков — нарушение непрерывности соблюдения режимов, недостоверная информация о сроках хранения, отсутствие периодического контроля и неправильное соседство различных групп изделий на складе. Что приводит к проблемам хорошо известным в физике отказов и материаловедении: электростатический пробой, коррозия и окисление выводов, деградация паяемости, герметичность корпуса.

Выход из нормативного тупика предложили исследователи НИЯУ МИФИ. Впервые в современной отечественной практике для группы однородной продукции «Микросхемы интегральные» специалистами НИЯУ МИФИ в содружестве с коллегами из Российского института стандартизации, АО «НПО «Критические информационные системы» и АО «ЭНПО СПЭЛС» были сформулированы общие требования к складским помещениям и условиям хранения.

Согласно предложенному подходу, «хранение» признается полноценным и важным этапом жизненного цикла микросхем. На основе накопленного промышленностью опыта рекомендуется нормировать требования к температуре и влажности, уровню чистоты, защите от статического электричества, одежде персонала при хранении микросхем. Отдельное внимание уделяется условиям и последствиям длительности хранения, особенно при превышении гарантийных сроков.

«Реализация указанного комплекса мер гарантированно обеспечивает сохранность свойств ДЭКБ в течение всего срока хранения на разных стадиях жизненного цикла — 15 лет и более, вплоть до снятия временных ограничений», — сказал Виталий Телец.

По мнению исследователей и экспертов, создание и развитие системы НТД для ДЭКБ станет базовой основой для переформатирования понятий о хранении готовой продукции, как о важном и самостоятельном этапе ЖЦ ДЭКБ в условиях регулируемого рынка и в реалиях «гибридного мира», когда ее продукция становится (или уже стала) не менее важной, чем оборонная.