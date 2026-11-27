Акции Freedom Holding Corp. входят в десятки американских и глобальных биржевых индексов — от Russell 3000 до семейства Bloomberg. Для компании это показатель масштаба и ликвидности, а для инвесторов — канал притока средств. Следующая цель, которую обозначил основатель и глава холдинга Тимур Турлов, — S&P 500.

Список индексов с акциями FRHC в составе широк. Один из показательных индексов, куда включены бумаги Freedom Holding Тимура Турлова, – Russell 3000, то есть индекс 3000 крупнейших компаний США. Согласно описанию FTSE Russell, этот индекс охватывает около 98% инвестируемого рынка акций США. На конец октября в этом индексе была 3021 бумага, а медианная капитализация составляла $2,6 млрд.

Акции Freedom Holding входят и в Russell 1000 — это крупные и средние компании. Нижняя граница по капитализации в нем — $5,8 млрд, медиана — $17,3 млрд. Более узкий сегмент — Russell Midcap, около 800 компаний среднего размера.

Значимость Russell для рынка велика: по данным FTSE Russell, к американским индексам Russell привязано около $12,2 трлн активов. Это значит, что бумаги из таких индексов покупает широкий круг фондов, копирующих их состав.

Второе важное направление — Nasdaq Composite. В него, согласно методологии Nasdaq, включаются все обыкновенные акции, торгующиеся на бирже, а вес определяется капитализацией. FRHC торгуется на Nasdaq Capital Market и входит как в Nasdaq Composite, так и в Nasdaq Capital Market Composite.

Наибольший вес — в индексах среднего и малого сегмента. В NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity Index доля FRHC составляет 0,114%, в Bloomberg US Small Cap Growth — 0,100%, в WisdomTree U.S. MidCap Index — 0,084%. Bloomberg Small Cap Growth — стилевой индекс: методология отбирает «растущие» акции по комбинации показателей, включая динамику выручки и прибыли. WisdomTree U.S. MidCap, согласно описанию провайдера, взвешивается не только по капитализации. Всего индексов и их вариантов с участием FRHC более ста: версии с ценовой и полной доходностью, ESG-срезы и отраслевые выборки.

Как работают индексы на фондовых рынках

Отследить цены всех бумаг на рынке невозможно, и для этого финансисты придумали индексы. По объяснению РБК Quote, индекс показывает, на сколько в среднем изменилась стоимость определенной группы ценных бумаг, а считается обычно по ограниченному числу самых дорогих или ликвидных акций. Самые известные — Dow Jones Industrial Average (30 промышленных компаний), Nasdaq Composite, британский FTSE 100, немецкий DAX, французский CAC 40, японский Nikkei 225 и S&P 500.

Индексы нужны и для практики: на них ориентируются индексные фонды и ETF (биржевые фонды), которые повторяют состав индекса. При пересмотре состава фонды меняют портфели вслед за индексом, и это влияет на рынок. Для эмитента попадание в индекс означает постоянный спрос со стороны таких фондов, а исключение — обратный эффект.

Состав не статичен. Russell с 2026 года пересматривает индексы дважды в год — в июне и декабре, а ближайшие изменения вступят в силу после закрытия торгов 11 декабря 2026 года. Отбор идет по капитализации на «день ранжирования»

Планы Freedom Holding Corp. войти в S&P 500

Летом 2026 года Тимур Турлов назвал включение холдинга в S&P 500 реалистичной целью. По мнению основателя Freedom Holding Corp, для этого капитализацию нужно нарастить до $20–25 млрд. На момент июньского частного размещения акций она оценивалась в $8,5 млрд, и, по словам Турлова, речь шла о росте примерно в 2,5 раза. С учетом текущей капитализации компании ($11,2 млрд) недостающий рост сократился примерно до 1,8–2,2 раза. По оценке Тимура Турлова, включение может привлечь дополнительные $5–8 млрд инвестиций — примерно треть стоимости акций в свободном обращении.

Размер — не единственное условие. Согласно методологии S&P Dow Jones Indices, в S&P 500 берут американские компании с капитализацией от $22,7 млрд. Нужны также положительная прибыль по US GAAP (стандартам учета США) за последний квартал и за четыре квартала в сумме, не менее 10% акций в свободном обращении и достаточная ликвидность.

Выполнение критериев, как подчеркивает S&P, не гарантирует включения: решение принимает индексный комитет, учитывающий в том числе отраслевой баланс. Freedom Holding Corp. — корпорация штата Невада, но основные операции ведет в Казахстане. По оценке European Interest, для цели компании нужно не только удвоить капитализацию, но и усилить присутствие в США. В начале года Тимур Турлов в интервью Bloomberg заявлял, что рассматривает выход на американский финансовый рынок через заявку на лицензию или покупку уже действующей организации.

Чем интересен Freedom Holding Corp.

Холдинг вырос из брокера. Freedom Finance была основана в 2008 году и давала инвесторам доступ к американским биржам, а 15 октября 2019 года акции начали торговаться на Nasdaq. Сегодня, по данным компании, группа присутствует в 27 странах, а в штате около 13 тысяч человек. Помимо брокериджа в нее входят банковский, страховой, платежный и образовательный бизнесы, а также повседневные сервисы.

За второй квартал 2027 финансового года (июль–сентябрь 2026-го) выручка составила $910,1 млн против $503,6 млн годом ранее, чистая прибыль — $46,1 млн против $35,7 млн (рост на 29%). Общие активы на 30 сентября достигли $16,6 млрд против $13,2 млрд на 31 марта, число клиентов — 9,27 млн против 8,1 млн.

Рост обеспечили банк и страхование. Банковская выручка Freedom Holding выросла на 182% до $298,1 млн, а страховая — на 133% до $299,2 млн За полугодие чистая прибыль выросла на 6% — до $77,7 млн, а общие расходы за квартал выросли на 93%. Для S&P 500 важна именно устойчивая прибыль, которая у холдинга Тимура Турлова стабильно остается в плюсе.