«Точка Банк» первым среди банков для бизнеса стал доступен в каталоге плагинов «Алисы AI» от «Яндекса». Это платформа, где компании могут размещать приложения, которые дают доступ ИИ-ассистентам к их функциям и данным по запросу клиента. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Теперь пользователи «Точка Банка» смогут делегировать «Алисе AI» для бизнеса часть рутинных задач по управлению банковскими функциями.

Например, уже сейчас прямо в чате с ИИ-ассистентом можно узнавать остатки на счетах, запрашивать выписки, просматривать поступления и сравнивать расходы за несколько месяцев, не заходя в интернет-банк. ИИ-агент также может подготовить платёжное поручение: заполнить данные, оставив клиенту подписание документа в интернет-банке.

Доступность сервисов в «Алисе AI» для бизнеса стала продолжением AI-ready-подхода «Точка Банка». Компания готовит инфраструктуру к взаимодействию с ИИ-агентами, чтобы предприниматели могли пользоваться банковским сервисом через удобные им ИИ-инструменты. Для этого «Точка Банк» уже создал MCP-сервер, который также поддерживает работу с Claude, Codex в ChatGPT, Cursor, Yandex AI Studio и другими решениями.

«Мы видим в развитии таких инициатив перспективу для нового формата мультибанкинга на рынке. По мере подключения других банков к маркетплейсу плагинов предприниматели одновременно смогут взаимодействовать со счетами в разных финансовых организациях. И все это через одного ИИ-агента. Для банков это возможность встроить свои сервисы в повседневные рабочие процессы бизнеса и сделать их доступными через те ИИ-инструменты, которые клиенты выбирают сами. А для предпринимателей — возможность решать свои финансовые задачи в привычной среде без необходимости каждый раз переходить в интернет-банк», — сказал Юрий Коберман, лидер сервиса интеграций и открытого API в «Точка Банке».

При работе через MCP-сервер агент получает доступ к банковским данным только после подключения клиентом и в пределах выданных разрешений. Окончательное подтверждение платежей всегда остаётся за пользователем.