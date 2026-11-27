По данным сервиса «Т-Банка» и Т―Ж «Честная пятница», более четверти продавцов гаджетов и бытовой техники завысили цены перед распродажей 11.11. Сервис проанализировал стоимость техники у 34 тыс. селлеров на почти 30 российских торговых площадках. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Во время крупных распродаж продавцы могут искусственно завышать цену на товар, чтобы затем создать видимость большой скидки. Честная пятница сравнила цены до и во время акции и выяснила: скидку свыше 10% от обычной цены предложили лишь 12% продавцов. При этом 27% продавцов подняли стоимость перед акцией, а у остальных селлеров (61%) цена практически не изменилась.

Наибольшая средняя наценка была на системные блоки для компьютеров — 19%. Среди других товаров с заметной наценкой — массажеры для ног (8%), эпиляторы (7%) и холодильники (7%).

Самыми выгодными видами техники на распродаже 11.11 оказались внутренние SSD-накопители, коммутаторы и вертикальные пароочистители. Там скидка в среднем составила от 5,2 до 1%.

Сервис «Честная пятница» анализирует цены на 335 тыс. товаров за 60 дней до старта акции, сравнивает их с текущими и предлагает пользователям выбрать технику с лучшим соотношением цены и качества под разный бюджет на подходящей торговой площадке.

Проект ведет независимый мониторинг предложений с около 30 площадок, включая популярные российские маркетплейсы, крупные федеральные сети и сервис «Шопинг» в «Т-Банке». В рекомендациях учитываются не только цены, но и качество продуктов внутри каждой категории. В основе отбора — обезличенные данные «Т-Банка» о транзакциях клиентов, характеристики товаров и оценки покупателей и экспертов Т—Ж.