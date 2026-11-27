По оценкам продуктового директора «Спикатела» Сергея Самоукина, число запросов потенциальных клиентов на гибридные форматы Security Operations Center в 2026 г. увеличилось на 50% по сравнению с 2025 г. Заключенных контрактов на гибридный SOC стало больше на 34%. Причина — стремление заказчиков оптимизировать затраты и максимально эффективно использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Спикатела».

Гибридный формат — это разные виды промежуточных вариантов между полноценным пакетом услуг SOC как сервиса, и on-prem решения в инфраструктуре заказчика. Яркий пример — гибридный SOC для дата-центров Data Space, построенный на базе уже существующей у клиента SIEM-системы. Таким образом, система сбора событий и хранение логов (самые дорогие компоненты SOC как услуги) остались на стороне клиента. Это позволило почти вдвое снизить цену услуги по сравнению с полным пакетом. SOC-провайдер «Спикател» подключил клиента к своей SOAR-системе для автоматизации работы с инцидентами ИБ, а также обеспечил круглосуточный мониторинг событий силами своей команды аналитиков. Клиент получил полноценный мониторинг событий кибербезопасности 24/7 по более низкой цене.

«Рынок кибербезопасности становится более зрелым. Заказчик более внимательно считают, какие именно участки им нужно закрывать силами внешних провайдеров. Бюджеты на ИБ растут медленнее, чем число атак и требования регуляторов, поэтому эффективное использование ресурсов, а также настройка услуги под конкретного клиента приобретают все большее значение. Гибридный формат SOC дает именно эти ключевые преимущества. Мы видим, что на него все чаще переходят компании, которые начинали строить SOC полностью своими силами и столкнулись, например, с нехваткой аналитиков или сокращением бюджетов. Параллельно растет спрос на сервисы с элементами автоматизации и на услуги по реагированию на инциденты: клиентам нужно не просто получать алерты, а быстро закрывать угрозы», — сказал Сергей Самоукин.