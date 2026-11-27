Институт AIRI и «Р-Фарм» при поддержке индустрии здоровья Сбербанка представили первые экспериментальные результаты проекта по созданию универсальной платформы на основе CH3-домена для транспорта лекарственных молекул через гематоэнцефалический барьер. Об этом CNews сообщили представители AIRI.

Связывание с целевым рецептором показали 12 вариантов из 27 проверенных в ИФА. ИФА — это иммуноферментный анализ, стандартный лабораторный метод, которым проверяют, связываются ли две молекулы друг с другом, и насколько сильно.

Вычислительный этап начался с генерации и ранжирования около 50 тыс. вариантов CH3-домена с перестроенным интерфейсом связывания. Созданная система на основе метрик качества оценки позволила выбрать топ-50 конструкций для лабораторной проверки.

«Доля попаданий на первом же цикле составила порядка 40% — это высокий показатель для de novo дизайна белковых интерфейсов, где типичным результатом считаются единицы процентов, и это значит, что расчетный конвейер отбирает кандидатов не случайным образом. Вычислительные метрики коррелируют с реальным связыванием, а цикл «дизайн — отбор — эксперимент» можно масштабировать. Практический смысл платформы мы видим в ее универсальности. CH3-домен — компактный и стабильный каркас, который можно пришивать к разным терапевтическим молекулам, не переделывая систему доставки под каждую из них заново. Следующие шаги — измерение аффинности кандидатов количественными методами, проверка специфичности и тесты на клеточных моделях барьера, оптимизация кандидатов и только затем — отбор ведущих вариантов для испытаний на животных», — сказал Артур Кадурин, директор Центра ИИ-разработки новых лекарственных препаратов AIDD Института AIRI.

«Вместе мы создаем универсальную платформу доставки терапевтических молекул через гематоэнцефалический барьер. Это открывает возможности для разработки терапии широкого спектра нейродегенеративных заболеваний — болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, бокового амиотрофического склероза и других патологий, потребность в эффективном лечении которых будет возрастать по мере увеличения продолжительности жизни. Первые экспериментальные результаты подтверждают работоспособность вычислительного конвейера: доля попаданий при проектировании молекул с нуля соответствует мировому уровню, а расчетные показатели отбора коррелируют с результатами экспериментов по связыванию. Совместно с AIRI мы завершаем тестирование всех отобранных вариантов и готовимся к количественной оценке аффинности — силы связывания молекул с мишенью», — отметил директор по работе с партнерами «Р-Фарм» Владимир Андрианов.