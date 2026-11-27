Совкомбанк масштабирует внедрение искусственного интеллекта, переходя от использования ИИ-ассистентов к автономным агентам, способным самостоятельно выполнять многоэтапные бизнес-процессы. Такой подход позволяет повышать производительность труда, оптимизировать операционные расходы и сокращать время выполнения банковских операций.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Альберта Бориса, внедрение искусственного интеллекта предполагает фундаментальную трансформацию бизнес-процессов и корпоративной культуры. Роль сотрудников постепенно смещается в сторону постановки задач, контроля качества и принятия стратегических решений.

Более 80% сотрудников ключевых подразделений банка используют ИИ-инструменты в повседневной работе, а в ИТ-подразделениях этот показатель достигает 95%. Банк также развивает собственную ИИ-инфраструктуру, интегрируя большие языковые модели с внутренними информационными системами и базами знаний.

Для оценки экономического эффекта от внедрения технологий Совкомбанк разработал собственную методику расчета ИИ-дохода, позволяющую измерять прирост производительности в денежном выражении.

Одним из стратегических ориентиров банка является обеспечение персональными ИИ-агентами более половины сотрудников в течение трех лет. Для этого разрабатываются инструменты, позволяющие сотрудникам самостоятельно создавать и настраивать агентов без привлечения ИТ-специалистов.