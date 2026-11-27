Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, реализовала инструмент для аварийного переезда DNS-зоны на случай недоступности основного провайдера. Теперь клиенты могут выгружать из панели управления содержимое не только основной, но и резервной DNS-зоны. В ситуации, когда основной DNS-провайдер оказывается недоступен длительное время (например, в результате атаки), это позволяет быстро перенести инфраструктуру к другому провайдеру. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Экспорт резервной зоны выполняется в формате BIND через веб-интерфейс или по REST API. Пользователь получает актуальную копию, сохраненную при последней успешной синхронизации. Инструмент работает и в тех случаях, когда сервис получает копию зоны в режиме синхронизации без делегирования. Выгрузка осуществляется буквально в один клик.

Если ранее зона была делегирована Servicepipe, сервис продолжит обрабатывать входящие запросы на протяжении всего времени хранения зоны. Благодаря этому переезд на новые серверы пройдет в кратчайшие сроки и незаметно для посетителей ресурса.

«Резервный DNS позволяет сохранить доступность интернет-ресурсов при отказе основного DNS-сервера. Возможность аварийного восстановления управления DNS пока скорее исключение, чем стандарт на российском рынке. Особенно востребован такой инструмент в сезон распродаж и новогодних кампаний, когда каждый час недоступности может обернуться существенными потерями выручки. При длительной недоступности основного провайдера бизнес должен иметь возможность действовать самостоятельно, не дожидаясь восстановления его инфраструктуры. Для этого клиенту нужна возможность выгрузить сохраненную копию содержимого DNS-зоны у резервного провайдера и использовать ее для восстановления зоны у другого», — сказала менеджер продукта Secure DNS Hosting в Servicepipe Светлана Пахалуева.