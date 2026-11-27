Сбербанк представил собственную разработку на базе искусственного интеллекта, которая автоматически выявляет ошибки доступности мобильных приложений для незрячих и слабовидящих пользователей. Всего за несколько секунд ИИ обнаруживает элементы, которые могут быть недоступны для программ экранного доступа, и автоматически формирует задачи для разработчиков по устранению ошибок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сегодня незрячие люди могут пользоваться смартфонами благодаря программам экранного доступа, которые озвучивают содержимое экрана: названия кнопок, заголовки, поля ввода и другие элементы интерфейса. Однако если приложение разработано без учета требований доступности, программа может некорректно распознавать отдельные элементы. В основе нового инструмента лежит модель компьютерного зрения, которая анализирует изображение экрана и сопоставляет его с техническими данными об элементах интерфейса.

Выявленные ошибки система самостоятельно регистрирует в баг-трекере — специальной программе для учета задач разработчиков. В каждой задаче указывается, где обнаружена проблема, какой элемент работает некорректно и что необходимо исправить. Это позволяет сократить не только время проверки интерфейса, но и объем ручной работы по оформлению ошибок.

Разработка призвана решить одну из ключевых проблем цифровой доступности — необходимость регулярно проверять приложения после каждого обновления. По внутренним оценкам Сбербанка, только тестирование доступности Android-версии «Сбербанк Онлайн» может занимать около 3300 часов ежегодно. Новый инструмент позволит автоматизировать значительную часть проверок и освободить время специалистов для более сложных задач, требующих экспертной оценки.

До конца 2026 г. Сбербанк планирует предоставить доступ к инструменту своим сотрудникам. Специалисты внутри команд банка смогут самостоятельно устанавливать его и использовать для проверки доступности разрабатываемых цифровых продуктов. В дальнейшем Сбербанк рассчитывает расширить применение технологии на другие сервисы своей экосистемы, а в перспективе — предложить ее внешнему рынку.

Александр Пименов, лидер кластера «Социальные сегменты» Сбербанка: «Наша задача — сделать так, чтобы цифровые сервисы были одинаково доступны всем. Чтобы незрячему человеку не требовалось отдельное приложение, а он мог пользоваться теми же возможностями, что и остальные. В перспективе мы планируем сделать эту технологию доступной для других организаций. Благодаря ей даже обычная школа, районная поликлиника или местная администрация смогут создавать сайты и приложения, удобные для людей с особенностями здоровья».