Сбербанк и Московский автомобильный завод «Москвич» договорились о стратегическом сотрудничестве в области искусственного интеллекта и технологий. Стороны планируют объединить сервисы Сбербанка и решения автозавода, развивать интеллектуальные помощники для водителей и новые сценарии взаимодействия с автомобилем. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Партнерство предполагает создание единого цифрового пространства, которое свяжет водителя, автомобиль, завод-производитель и дилерские центры. В его основе будут технологии искусственного интеллекта.

Одно из перспективных направлений — развитие интеллектуальных помощников. Они будут понимать голосовые запросы водителя, помогут ему пользоваться автомобильными и повседневными сервисами, а также взаимодействовать с цифровыми агентами различных компаний.

Например, водитель сможет голосом попросить найти ближайшую заправку, подобрать сервисный центр или узнать прогноз погоды. В перспективе интеллектуальные агенты смогут самостоятельно согласовывать действия с сервисами и выполнять поручения пользователя.

Еще одно направление — интеграция продуктов экосистемы Сбербанка в цифровые решения «Москвича». Среди возможных сервисов — «Сбер ID», оплата топлива, страхование автомобиля, подписка «СберПрайм» и другие услуги.

Сотрудничество затронет не только водителей, но и бизнес-процессы автозавода. Стороны выстраивают взаимодействие завода и дилерских центров, новые каналы продаж автомобилей, обмен аналитикой для более точной работы с клиентами.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Используя возможности искусственного интеллекта, мы планируем объединить технологическую экспертизу «Сбера» и опыт «Москвича», чтобы сделать взаимодействие с автомобилем удобнее для водителей, а цифровые процессы завода и дилерской сети — эффективнее. Это сотрудничество открывает новые возможности для автомобильной отрасли в эпоху агентной экономики, когда интеллектуальные помощники не просто отвечают на вопросы, а самостоятельно выполняют поручения человека, взаимодействуя с различными сервисами. Уверен, наше партнерство поможет развивать современные автомобильные технологии и создавать новые полезные решения для бизнеса и жителей страны».

Елена Фролова, генеральный директор АО МАЗ «Москвич»: «Сегодня автомобиль — это не только средство передвижения, но и часть цифровой среды человека. Для нас принципиально важно, чтобы современные технологии делали владение автомобилем проще, удобнее и комфортнее на каждом этапе — от выбора и покупки до повседневной эксплуатации и сервисного обслуживания. Сотрудничество со «Сбером» открывает новые возможности для развития цифровых решений «Москвича», внедрения интеллектуальных помощников и повышения эффективности взаимодействия с дилерской сетью. Наша задача — не просто интегрировать новые технологии, но и создавать востребованные сервисы, которые будут приносить реальную пользу нашим клиентам».

Соглашение рассчитано на три года. Оно станет основой для совместной проработки конкретных проектов, технологических решений и дорожных карт.