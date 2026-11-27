Сбербанк и ГК «Меркатор» договорились развивать технологии искусственного интеллекта для городского хозяйства. Один из ключевых проектов сотрудничества — ИИ-помощник для платформы «Монитор города». С его помощью руководители городских и коммунальных служб смогут оперативно получать аналитику о работе объектов инфраструктуры, задавая вопросы голосом или текстом. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сегодня для анализа ситуации система концентрирует огромное количество данных, детально разбирает тысячи сценариев, связанных с выполнением задач, специалистам приходится сталкиваться с постоянно растущим количеством показателей. Интерфейсы системы усложняются, а общение с ней занимает все больше времени. Искусственный интеллект оптимизирует эту работу. Пользователь сможет задать вопрос голосом или текстом, узнать о состоянии специальной техники, понять происходящее на конкретной территории, узнать обстановку на объектах дорожной инфраструктуры. Помощник обработает доступные данные и представит результат в виде понятного текстового ответа, таблицы или диаграммы. При необходимости можно будет уточнять запрос, продолжая общение в рамках одного диалога.

Технологическую основу решения составят GigaChat API и речевые технологии SaluteSpeech, интегрированные с отраслевой платформой «Монитор Города». Они позволят объединить возможности генеративного искусственного интеллекта, голосового взаимодействия и аналитики данных платформы. При разработке особое внимание уделят безопасности информации. Помощник будет учитывать права доступа пользователя и работать только с доступными ему данными.

Партнеры рассмотрят новые возможности применения искусственного интеллекта в управлении городской инфраструктурой. Среди перспективных сценариев — анализ ситуации перед снегопадами, оценка доступности специальной техники и определение приоритетных территорий для уборки.

Помимо ИИ-помощника, соглашение предусматривает обмен опытом в области больших языковых моделей, аналитики данных и цифровых сервисов. Компании намерены совместно разрабатывать и тестировать решения, которые помогут сделать управление городской инфраструктурой эффективнее.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «В городские службы ежедневно стекается огромный объем информации о том, что происходит на улицах: где работает техника, какие задачи выполнены, в каких районах нужна дополнительная помощь. Собрать все эти данные в единую картину и быстро разобраться в ситуации бывает непросто. Искусственный интеллект может изменить сам подход к этой работе. Вместо того, чтобы искать нужные цифры в отчетах и сопоставлять их вручную, специалист сможет просто задать вопрос и получить понятный ответ. Причем не только увидеть данные, но и разобраться в причинах происходящего. Вместе с ГК «Меркатор» мы хотим сделать такие технологии реальным рабочим инструментом для специалистов, которые каждый день заботятся о городском хозяйстве. Это хорошая возможность применить потенциал искусственного интеллекта там, где он приносит вполне конкретную пользу городу и его жителям».

Павел Теплов, директор по инновациям ГК «Меркатор»: «Отрасль, для которой создается и работает наша платформа, очень динамичная. Решения надо принимать быстро, данные должны быть достоверными и своевременными, близкими к онлайн. От качества решений отраслевых руководителей напрямую зависит комфорт и безопасность граждан на дорогах и улицах страны. При этом объем данных и сложность интерфейсов постоянно растет. На формирование точного запроса в стандартных интерфейсах теряется время. Задача проекта - упростить общение человека и системы, вернув привычную форму взаимодействия – язык и речь. Достаточно задать вопрос, система сама его обработает, найдет все необходимое в океане данных и даст ответ. Уверен, реализация такой технологии ускорит и качественно изменит работу специалистов и руководителей далеко за пределами нашей отрасли. Это серьезный шаг в сторону ускорения принятия решений, автоматизации, включая управление беспилотными парками техники, совместная работа над которыми уже ведется. Важно, что первой площадкой для интеграции платформы «Меркатор» и технологий ИИ от «Сбер», стала Казань – город передовых технологий».