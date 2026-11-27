Поставки серверов с GPU в Россию через параллельный импорт резко сократились: по данным Kodik, их число упало с тысяч единиц в 2024 г. до десятков в 2026 г, а сроки доставки выросли с двух до шести месяцев. Необходимой инфраструктурой для ИИ обеспечены около 9% российских организаций. Об этом CNews сообщили представители Oberon.

На этом фоне заказчики ищут альтернативы: аренду мощностей в дружественных странах, облачные сервисы и новых поставщиков оборудования. Команда Oberon прорабатывает различные варианты поставок вычислительного оборудования для задач ИИ, в том числе от производителей из дружественных стран.

«Для заказчиков сейчас критичны предсказуемые сроки и сервисная поддержка. Мы изучаем возможности работы с производителями из дружественных стран, чтобы предложить рынку дополнительные варианты построения ИИ-инфраструктуры», — отметил Роман Радин, генеральный директор Oberon.