Российский разработчик ПО «СберТех» расширил функциональность своего интеграционного решения Platform V Synapse API Mesh. Теперь продукт поддерживает протокол взаимодействия между ИИ-агентами А2А (Agent-to-Agent). Это позволяет создать инфраструктуру, где искусственный интеллект может эффективно и безопасно работать как самостоятельный сотрудник и решать задачи без участия человека. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Platform V Synapse API Mesh представляет собой инструмент централизованного управления программными интерфейсами приложений, микросервисов и ИИ-агентов. В нем уже реализован стандарт MCP (Model Context Protocol) для безопасного и контролируемого подключения искусственного интеллекта к корпоративным системам и сервисам. В сочетании с поддержкой протокола межагентского взаимодействия А2А это позволяет разным ИИ-агентам находить друг друга, подключаться без написания уникального кода и делегировать задачи.

Такая функциональность ускоряет интеграцию интеллектуальных агентов и ассистентов. Благодаря этому подключение, например, к базе данных или другому агенту может занимать несколько часов вместо двух-трех недель, что существенно снижает ресурсозатраты на разработку интеграций.

Правильное встраивание ИИ-сервисов в ИТ-ландшафт позволяет избежать дублирования функций и запускать сквозные сценарии, где агенты передают друг другу задачи и самостоятельно доводят их до финального результата. Правила безопасности в Platform V Synapse API Mesh делают такое взаимодействие управляемым и контролируемым: ИИ-агент имеет доступ только к тем данным, которые ему открыты в соответствии с конкретными настройками.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Бесшовная и безопасная интеграция ИИ — залог того, насколько эффективно технология покажет себя в промышленной эксплуатации. Поддержка протокола А2А в интеграционном ландшафте позволит автоматизировать подключение ИИ-агентов, контролировать их действия в распределенной среде и переходить на новые ИИ-модели без переписывания систем. Такая функциональность упростит формирование гибридных команд, в которых агенты будут работать автономно и безопасно. Это поможет снизить нагрузку на специалистов и ускорить запуск продуктов».