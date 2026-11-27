Число объявлений о продаже ИИ-инструментов для атак и мошенничества на теневых форумах за год выросло примерно в пять раз. К таким выводам пришли эксперты направления Threat Intelligence сервис-провайдера RED Security, проанализировав более 700 тыс. объявлений на теневых форумах с октября 2025 г. по октябрь 2026 г. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

Наиболее распространенными категориями предложений стали: создание дипфейков (25% от общего числа объявлений) и джейлбрейк‑промпты для публичных ИИ-моделей (22%).

Значительная часть рекламы дипфейков, включая подмену лица и голоса, в отчетном периоде была связана с подделкой документов и прохождением проверок личности. Речь прежде всего идет об обходе процедур AML (Anti-Money Laundering, меры по противодействию отмыванию денег) и KYC (Know Your Customer, подтверждение личности пользователя каким-то сервисом).

Такие механизмы удаленной проверки используются, в частности, банками, финансовыми сервисами и биржами. Похожие инструменты могут применяться и для социальной инженерии: имитации голоса руководителя, подделки видеообращения или создания убедительной легенды для мошеннического звонка.

Джейлбрейк популярных моделей (обход встроенных ограничений модели с помощью специально сформулированных запросов) – вторая по популярности услуга в даркнете. В большинстве объявлений предлагается обойти ограничения DeepSeek, как достаточно дешевую и простую цель.

Публичные модели доступны всем, но у них есть запрещенные сценарии. Например, они откажутся написать вредоносный код или составить фишинг. Но злоумышленнику проще купить «анлок» для известного и понятного чат-бота, чем искать, устанавливать или настраивать отдельного ИИ-агента. А постоянные обновления моделей и их механизмов защиты делают спрос на услугу стабильно высоким.

Далее в списке популярных объявлений следуют предложения по использованию ИИ в кардинге, фроде и обходе антифрод‑систем, модели без цензуры, ИИ для фишинга и спама и crime GPT (модели, заточенные под вредоносные услуги).

«Статистика показывает, что массовый спрос пока связан с понятными и быстро монетизируемыми сценариями: подделкой документов, обходом верификации, мошенническими звонками, фишингом и снятием ограничений с общедоступных моделей. С одной стороны, это очень простые атаки, которые быстро выявляются, с другой – ИИ делает их доступными, и количество переходит в качество. Такая массовость сама становится фактором риска: компании сталкиваются не с одним уникальным дипфейком, а с потоком похожих попыток, среди которых злоумышленнику достаточно найти одно слабое звено», – отметил Григорий Поздеев, руководитель направления Threat Intelligence центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC.

Для противодействия дипфейкам компаниям не стоит полагаться только на биометрию или liveness‑проверку. При подтверждении критичных операций необходимо учитывать историю аккаунта, признаки компрометации устройства, поведение пользователя и контекст транзакции. А снизить риски, связанные с обходом ограничений моделей, помогут контроль доступов и API‑ключей к корпоративным ИИ‑сервисам, ограничение права агентов и интегрированных приложений, журналирование коммуникации с ИИ, а также выявление аномальных запросов. Не помешает и обучение сотрудников навыкам кибербезопасности, ведь до сих пор большая часть нарушений ИБ происходит непреднамеренно и без осознания последствий таких действий.