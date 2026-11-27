Московская биржа и «Салют для бизнеса» (входит в группу «Сбер»), разработчик платформы ИИ-агентов GigaCowork, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщил представитель Московской биржи.

Соглашение подписали Игорь Алутин, старший управляющий директор по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Московской биржи, и Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для бизнеса».

В рамках соглашения предусмотрены взаимодействие по развитию ИИ-решений для бизнеса, а также проработка подходов к интеграции DataMCP биржи к ИИ-агентам GigaCowork.

Стороны намерены совместно разрабатывать и внедрять искусственный интеллект и большие языковые модели для анализа финансовой и рыночной информации, а также проработать сценарии применения DataMCP в продуктах и технологических решениях.

В частности, предполагается, что коннектор Московской биржи DataMCP может стать новым источником данных для ИИ-агентов GigaCowork. Таким образом, ИИ-помощники платформы смогут опираться на проверенную аналитику при выполнении задач пользователей: от подготовки финансовых отчетов, до анализа контрагентов.

Игорь Алутин, старший управляющий директор по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Московской биржи, сказал: «В финансах ответ ИИ ценен ровно настолько, насколько надежны данные в нем. Поэтому интеграция ИИ-агентов GigaCowork с DataMCP позволит сотрудникам компаний любого масштаба использовать аналитику в повседневных задачах. Результаты, сформированные на основе ИИ-аналитики, будут доступны прямо в диалоговом окне ИИ-ассистента, что упростит и ускорит работу многих специалистов».

Владимир Толмачев, генеральный директор GigaCowork, отметил: «Наша цель – помогать компаниям ускорять бизнес-процессы с помощью ИИ. Для этого важно обеспечить агентам доступ к актуальным и проверенным источникам данных. В GigaCowork сотрудники могут решать задачи с цифровыми помощниками в единой рабочей среде, не переключаясь между системами. Сотрудничество с Московской биржей позволит дополнить эту среду качественной аналитикой и расширить возможности ИИ-агентов в работе с финансовой информацией»