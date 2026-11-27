Минцифры совместно с представителями отрасли разработало пакет документов о регулировании и развитии больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Это подзаконные акты к закону о поддержке развития ИИ-технологий №243-ФЗ. Они размещены для общественного обсуждения. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Суверенные и национальные модели

ИИ-модели могут получить статус суверенных и национальных. Первые — полностью российские. Вторые могут опираться на зарубежные открытые модели и компоненты, но создаются российскими юрлицами и обучаются в России. Для вторых предлагается утвердить дополнительные характеристики: разработчик должен контролировать существенные характеристики модели самостоятельно и свободно ее дообучать, даже если при этом меняются функционал и свойства модели.

Этапы присвоения статусов

Экспертиза на соответствие суверенной или национальной модели требованиям законодательства и культурному контексту. Ее будет проводить независимая испытательная лаборатория — Институт системного программирования РАН.

Заявление в Минцифры. Министерство проверит данные и документы и направит заявление на согласование с органами безопасности.

Присвоение статуса. Решение будет принимать Правкомиссия по цифровому развитию — по представлению подкомиссии по ИИ.

При положительном решении Минцифры вносит модель в реестр ИИ-моделей. Он будет в открытом доступе.

Доступ к данным для обучения ИИ

Для обучения суверенных и национальных моделей разработчики получат доступ к государственным данным, за исключением персональных сведений и информации, составляющей охраняемую законом тайну. При этом разработчики смогут использовать не только готовые наборы, но и сообщать о потребности в данных, которых в каталогах еще нет.

Зачем это нужно

Новое регулирование повысит безопасность ИИ-сервисов для граждан и бизнеса и создаст условия для активного развития отечественных технологий. Основные положения должны вступить в силу с 1 марта 2027 г.