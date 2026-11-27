Российская производственно-торговая компания из сферы электроэнергетики завершила очередной этап оптимизации «1С:ERP 2.5». По оценке заказчика, после доработок скорость работы системы увеличилась в два раза. Направления исправлений определили на основе данных Metrika42 — системы мониторинга и диагностики производительности «1С», разработанной Efsol.

Поводом для оптимизации стали жалобы пользователей на замедления после обновления ERP. Задержки затрагивали не только работу в самой системе: через «1С» проходит обмен данными с CRM, от которого зависят процессы коммерческого блока и смежных подразделений.

На этапе диагностики ИТ-команда определила проблемные участки и сформировала приоритеты для исправлений. Следующим шагом стало внесение изменений в ERP. Метрики и результаты анализа с использованием ИИ помогли выбрать направления доработок, а сами изменения выполнили специалисты заказчика.

Таким образом, проект перешел от наблюдения за производительностью к устранению выявленных проблем. Данные мониторинга использовались как основание для постановки конкретных задач, а не только для фиксации жалоб на медленную работу системы.

«В этом проекте было важно связать жалобы пользователей с конкретными операциями и участками системы. Метрики и инструменты анализа помогли определить, что нужно исправлять в первую очередь. Ускорение стало результатом последующих доработок, а дашборды позволяют команде отслеживать показатели и оценивать эффект дальнейших изменений», — отметил Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.

Заказчик планирует продолжить оптимизацию и отслеживать динамику по дашбордам. Дальнейшая работа предполагает последовательное исправление проблемных участков и проверку того, как внесенные изменения влияют на производительность ERP.