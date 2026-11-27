В преддверии зимних праздников жители Владимирской области могут подключить телефонные номера с комбинацией цифр предстоящего года. «МегаФон» заранее пополнил интернет-витрину новыми вариациями и открыл возможность выбора «новогодних» номеров, содержащих число 2027. Такая комбинация, к примеру, поможет зафиксировать в памяти важный момент: начало нового жизненного этапа, рождение ребенка, открытие бизнеса или веру в то, что следующий год принесет долгожданные перемены. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Аналитики оператора отмечают, что интерес к красивым цифровым комбинациям во Владимире проявляют все возрастные категории. При этом особенно часто такие номера выбирают люди в возрасте от 31 до 45 лет. Именно они совершают половину всех покупок. Значительную долю составляют и представители поколения 46–65 лет (19%), а также молодежь 21–30 лет (20%).

Примечательно, что мужчины проявляют к уникальным номерам особый интерес, на них приходится 74% от общего числа покупателей. Скорее всего, такой выбор становится способом подчеркнуть статус и индивидуальность. Чаще всего среди прочих цифр выбирают повторяющиеся тройки, девятки и шестерки. Самый дорогой номер с комбинацией из двоек был приобретен за 82 тыс. рублей.

«Мы хотели, чтобы подключение "новогодних" номеров дало абонентам возможность стать обладателем настоящего талисмана удачи, а не просто красивой комбинации цифр. Кроме того, это может быть отображением важной даты в жизни. Такой номер отлично подойдет как сюрприз для детей, знак внимания для родителей и близких или подарок себе на праздники. При этом подчеркну: любой желающий может подобрать красивый номер с цифрой наступающего года совершенно бесплатно на официальном сайте или в салоне «МегаФона», — отметил директор «МегаФона» во Владимирской области Роман Матвиенко.

Помимо комбинации цифр следующего года, на сайте оператора доступен подбор номера по различным параметрам. Умный поиск поможет найти необходимое сочетание по нескольким критериям: любимому числу, красивому «хвосту» или похожему номеру. Результатом станет список свободных вариантов, доступных для оформления здесь и сейчас.