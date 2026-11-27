Инженеры «МегаФона» в текущем году ускорили 4G-интернет и расширили зону покрытия для 20 населённых пунктов Мурманской области. Аналитики компании отмечают, что в результате рефарминга частот, строительства новых базовых станций и модернизации существующих, скорость мобильного интернета выросла на 20% почти для 60% жителей региона. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

В ходе реализации программ по рефармингу в Мурманске диапазон 2100 МГц стал использоваться исключительно для 4G. Частоты, задействованные в сетях связи 2G и 3G были переведены в современный стандарт LTE. Использование данного диапазона помогло увеличить скорость мобильного интернета на 20%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри городских зданий. Процесс апгрейда технической инфраструктуры на более 16 базовых станциях в черте города позволил без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счёт более эффективного управления частотным спектром.

Скорости увеличились не только в областном центре, но и во втором по значению городе региона — Североморске, где расположено множество объектов социального значения. В том числе в зоне улучшения оказались образовательные учреждения, магазины, почтовые отделения, и больницы. Развитие инфраструктуры позволило снизить нагрузку с существующих базовых станций, чтобы предоставить абонентам возможность скачивать максимальные объёмы данных при сохранении высокой скорости мобильного интернета.

Также связисты «МегаФона» расширили пропускную способность сети в городах Кандалакше, Ковдоре, Коле, Апатитах, Кировске и Островском, задействовав дополнительный высокочастотный диапазон LTE, который обеспечивает высокие скорости даже при значительной нагрузке на сеть. В то же время на действующие базовые станции было установлено дополнительное оборудование с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилых массивах этих населенных пунктов.

Модернизация позволила усилить 4G-покрытие в Кольском, Кандалакшском, Ковдорском, Ловозерском, Печенгском и Терском районах за счёт использования среднечастотного диапазона, который имеет широкий радиус действия, более устойчив при звонках и пользовании интернетом в помещениях. Проведённые изменения гарантируют стабильную работу всех привычных цифровых сервисов, и сельчане могут получать медицинскую помощь в режиме онлайн, осуществлять удалённые платежи, оформлять государственные услуги, не покидая дома. Всего с начала года телеком-объекты были запущены и модернизированы более чем в 20 деревнях, поселках и селах региона.

Проведенные в текущем году работы также расширили возможности пользования интернетом вдоль автомобильной трассы «Кола». Изменения коснулись и участка автодороги в районе у населённых пунктов Междуречья, Туломы и Светлого. Теперь автомобилисты могут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети.

«В 2026 г. мы продолжали масштабно развивать цифровую инфраструктуру Кольского Заполярья, ориентируясь на реальные потребности жителей региона, бизнеса и растущий туристический поток. Несмотря на суровые климатические условия Арктики, инженеры «МегаФона» построили и модернизировали десятки базовых станций как в крупных городах, так и в удаленных населенных пунктах и популярных туристических локациях. Наша главная задача — сделать так, чтобы скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь оставались надежной опорой для северян в любой точке области, помогая решать повседневные задачи, развивать локальные проекты и делиться уникальной природой Севера со всеми интернет делает более доступным образование, удалённую», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.