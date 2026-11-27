Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-инфраструктуру в городе Чухломе. Проведенные работы позволили расширить емкость сети, увеличить скорость мобильного интернета и улучшить качество голосовой связи, в том числе с использованием технологии VoLTE. Особое внимание специалисты уделили центральной части города, где сосредоточена основная социальная и деловая жизнь района. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чухлома — один из старейших городов Костромской области, известный с XIV века и расположенный на севере региона в 170 километрах от областного центра. Из-за удаленности от крупных федеральных трасс и железных дорог город сохранил нетронутую атмосферу русской глубинки, памятники деревянного зодчества и купеческую застройку.

Природной жемчужиной края является Чухломское озеро ледникового происхождения — второе по величине в области. Оно привлекает любителей тихого экологического туризма панорамными видами на древний Авраамиево-Городецкий монастырь и близлежащий сказочный лесной терем в Асташово, а рыбаков со всей страны — богатым уловом щуки, язя, леща и знаменитого чухломского золотого карася, которого в старину поставляли к царскому столу. Развитие современной связи делает этот уединенный уголок еще комфортнее как для местных жителей, так и для путешественников.

В ходе работ технические специалисты «МегаФона» обновили оборудование и активировали дополнительный среднечастотный диапазон LTE. Это позволило разгрузить сеть в часы пиковой нагрузки и обеспечить более стабильное проникновение сигнала внутри зданий с плотными стенами.

Улучшения в первую очередь почувствуют жители и гости исторического центра Чухломы. В зоне уверенного приема с повышенными скоростями передачи данных оказались ключевые объекты социальной инфраструктуры: районная администрация, образовательные и медицинские учреждения, отделения банков, магазины, а также городские службы, включая ветеринарные клиники. Стабильный высокоскоростной интернет позволяет сотрудникам организаций оперативно работать с цифровыми сервисами, а жителям — с комфортом пользоваться госуслугами, банковскими приложениями, видеосвязью и стриминговыми платформами.

«Для нас важно, чтобы современные цифровые сервисы были одинаково доступны как в крупных городах, так и в небольших удаленных районных центрах. Центр Чухломы — это точка притяжения для всех жителей района, здесь сосредоточены важнейшие социальные объекты, от школ до больниц. Развитие связи в жилых районах — это прямой вклад в качество жизни горожан. При этом современный быстрый интернет становится важной частью гостеприимной среды, делая пребывание в городе удобным как для его жителей, так и для гостей», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.