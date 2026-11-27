Специалисты технической лаборатории «МегаФона» проверили работоспособность новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 и Galaxy Z Fold8 Ultra. Тестирование подтвердило совместимость устройств с сетью 5G оператора. Кроме того, инженеры проверили работу смартфонов в коммерческих сетях Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В частности, специалисты протестировали голосовые вызовы по технологии VoLTE, которая позволяет совершать звонки через сеть 4G. Всего было выполнено более 50 вызовов, в ходе которых не зафиксировано ни одного случая недозвона. Обе модели также прошли комплексное тестирование по расширенной программе лаборатории «МегаФона», включающей проверку различных функций связи. Выявленные в ходе испытаний замечания были переданы производителю для дальнейшей проработки.

Главной новинкой серии складных смартфонов Samsung Galaxy Z в 2026 г. стал Galaxy Z Fold8 с новым форм-фактором, рассчитанным на использование как в сложенном, так и в раскрытом виде. Внешний экран с соотношением сторон 10:16 подходит для привычных повседневных задач — переписки, просмотра социальных сетей и поиска информации. В раскрытом состоянии смартфон предлагает увеличенное пространство для просмотра видео, чтения и работы с несколькими приложениями. При весе 201 г модель стала самой легкой в серии Galaxy Z Fold.

В конструкции Galaxy Z Fold8 также применяется технология Flex Titanium, которая за счет титановых элементов повышает прочность складного дисплея и делает линию сгиба менее заметной. Вторая протестированная модель, Galaxy Z Flip8, выполнена в более компактном формате. Ее внешний экран FlexWindow позволяет просматривать информацию и пользоваться отдельными функциями, не раскрывая смартфон, а складной форм-фактор дает возможность снимать фото и видео без дополнительного штатива.