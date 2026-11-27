«Техноэволаб» завершает сделку по приобретению компании «Принт-Эксперт», российского разработчика программных продуктов для управления и контроля печати. Сумма сделки и другие финансовые условия не раскрываются. Об этом CNews сообщили представители «Техноэволаб».

Сделка расширяет портфель компании «Техноэволаб» и усиливает ее экспертизу в области организации документооборота и печати. Решения «Принт-Эксперт» позволяют централизованно управлять парком печатной техники, контролировать затраты на печать, обеспечивать безопасность документов и соблюдать политики информационной безопасности.

Ключевые особенности ПО компании: продукты PrintXpert 3 и АСУПиМ — российские разработки, входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России; АСУПиМ — решение с сертификацией ФСТЭК; решения обладают модульной структурой, что позволяет настроить их функциональность точно под требования заказчика.

Команда разработчиков и ключевые специалисты компании «Принт-Эксперт» продолжат развивать продукты и поддерживать текущих клиентов. Существующие контракты и обязательства перед заказчиками будут полностью исполнены в соответствии с ранее согласованными условиями.

ГК «Арти», в которую входила компания «Принт-Эксперт», сохранит за собой право продавать и сопровождать программные продукты АСУПиМ и PrintXpert 3 после завершения сделки как премиальный партнер.

«Приобретение "Принт-Эксперт" — логичный шаг в развитии нашей компании. Мы получаем зрелые, востребованные на рынке решения, которые органично дополняют существующие сервисы и позволяют предлагать клиентам и партнёрам полный набор инструментов для эффективного управления печатной инфраструктурой. Это не только расширение продуктовой линейки, но и усиление экспертизы, которая критически важна для крупных организаций с распределённой структурой», — сказал президент «Техноэволаб» Антон Бородихин.

«Компания "Арти" занялась разработкой собственных программных продуктов для управления печатью ещё в 2006 году, а в 2018 году выделила это направление в отдельный бизнес, создав ООО "Принт-Эксперт", — сказал генеральный директор ГК "Арти" Андрей Малышев. — Продукты компании проверены временем, а каждый новый релиз — ответ на реальные запросы клиентов. Я рад, что наши технологии продолжат развиваться. Сочетание экспертизы "Принт-Эксперт" и ресурсов "Техноэволаб" — надежная гарантия того, что продукт не просто сохранится, а выйдет на новый уровень развития».



