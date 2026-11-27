«К2Тех» разработал «K2 Гибкие фильтры» — модуль для BPMSoft, который позволяет разместить часто используемые параметры поиска на отдельной панели прямо в рабочем разделе системы. Сотрудники могут менять даты, суммы, статусы и другие условия в одном месте, чтобы находить нужные записи с меньшим количеством действий. Решение дополняет стандартные инструменты фильтрации BPMSoft и работает совместно с ними. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Модуль рассчитан на повседневные задачи, в которых сотрудникам приходится регулярно менять параметры выборки. Например, менеджер по продажам может отбирать сделки за определенный период, по сумме и ответственным сотрудникам, а специалист контакт-центра — обращения по категориям и статусам. Панель фильтров по умолчанию открыта: нужные параметры остаются перед глазами, и пользователь может сразу переходить к их изменению. Для выбора значений предусмотрены диапазоны дат и чисел, списки с поиском и множественным выбором, кнопки и чекбоксы. Настроенные панели фильтрации применяются и к списку записей в разделе, и к дашбордам на панели итогов. Например, в разделе «Лиды» или «Обращения» можно отбирать записи в списке по заданным условиям, и при переходе в аналитику раздела эти же условия будут применяться к дашбордам.

Модуль также позволяет ввести слово или номер один раз и найти записи, в которых оно встречается хотя бы в одном из выбранных для поиска полей. Кроме того, можно ограничить список доступных вариантов только подходящими значениями. Например, при выборе города показывать не весь справочник, а только города России, в которых есть контрагенты компании. Это упрощает поиск нужного варианта в больших списках. Администраторы могут разграничивать доступ к отдельным вкладкам с фильтрами.

«В корпоративных системах сотрудники ежедневно работают с большими объемами информации, и поиск нужных записей часто требует настройки множества фильтров. При этом разные подразделения используют собственные критерии отбора данных. K2 Гибкие фильтры позволяют заранее подготовить такие сценарии поиска и предоставить их нужным сотрудникам или целым отделам. Это помогает ускорить работу с данными и сократить количество повторяющихся действий», — сказала Анна Бобылева, заместитель руководителя направления автоматизации ИТ и бизнес-процессов «К2Тех».

Модуль «K2 Гибкие фильтры» сертифицирован BPMSoft и доступен в магазине приложений платформы. Решение поддерживает Windows и Linux, а также СУБД PostgreSQL и Microsoft SQL Server.