Группа компаний «Цифровые привычки», российский разработчик и поставщик собственных программных продуктов и услуг заказной разработки для крупных корпоративных заказчиков, объявляет о планах разместить дебютный выпуск биржевых облигаций в декабре 2026 г. Планируемый объем выпуска составит 500 млн руб., срок обращения — три года с пут-офертой через два года. По облигациям будет установлен фиксированный купон, ориентир ставки купона — не выше 20.5% годовых. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифровые привычки».

Предварительная дата сбора заявок: 8 декабря 2026 года с 11:00 до 15:00 мск. Размещение и обращение: ПАО Московская биржа.

Привлеченные средства группа планирует направить на финансирование M&A-стратегии и развитие собственного продуктового портфеля. В сентябре 2026 г. компания подписала соглашение о приобретении 100% разработчика корпоративного ПО ООО «Амбрелла Альянс»; сделку планируется закрыть в I квартале 2027 г.

По итогам I полугодия 2026 г. выручка группы по МСФО выросла на 62% год к году, до 1,23 млрд руб., OIBDA — в 2,6 раза, до 570 млн руб., чистая прибыль — в 2,2 раза, до 411 млн руб. Рентабельность по OIBDA составила 46,5%, операционный денежный поток стал положительным. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев на 30 июня 2026 г. составило 0,7х, что, по оценке НРА, соответствует низкому уровню долговой нагрузки.

Генеральный директор АО «Цифровые привычки» Александр Елизарьев: «Выход на долговой рынок — следующий логичный шаг на нашем пути к публичности. За полтора года после pre-IPO мы выстроили отчетность по МСФО, систему корпоративного управления и регулярное раскрытие, получили два кредитных рейтинга инвестиционного уровня. Дебютный выпуск облигаций даст нам дополнительный источник финансирования для сделок M&A и развития собственных продуктов при сохранении консервативного подхода к долговой нагрузке. Для инвесторов это возможность познакомиться с группой как с эмитентом еще до нашего IPO».