ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, заняла второе место в рейтинге крупнейших поставщиков решений для защиты информации по версии CNews, сохранив позицию прошлого года. По итогам 2025 г. выручка компании в сфере информационной безопасности выросла на 11,19% и достигла 56,1 млрд руб.

Рейтинг «CNews Security: Крупнейшие поставщики решений для защиты информации 2025» опубликован в рамках обзора «Информационная безопасность 2026». CNews сравнила российских разработчиков и системных интеграторов по выручке в сфере информационной безопасности за 2025 г. Второй год подряд ГК Softline занимает второе место, подтверждая, что информационная безопасность занимает значительную долю в бизнесе холдинга. В 2025 г. на это направление пришлось 41,74% общей выручки группы компаний.

Для корпоративных заказчиков информационная безопасность тесно связана с развитием ИТ-инфраструктуры, внедрением новых технологий и защитой критически важных бизнес-процессов. Решение этих задач требует не только выбора средств защиты, но и их интеграции с действующими информационными системами, учета особенностей инфраструктуры и организации дальнейшего сопровождения.

Работа с корпоративными заказчиками в сфере информационной безопасности включает внедрение средств защиты, их интеграцию с действующей ИТ-инфраструктурой и дальнейшее сопровождение – эти задачи приобретают особое значение в текущем году. После активной фазы импортозамещения заказчики стали внимательнее планировать расходы на информационную безопасность, сосредоточившись на сопровождении внедренных систем, продлении лицензий и точечной модернизации инфраструктуры. На этом фоне сохраняется потребность в управляемых услугах безопасности: из-за дефицита квалифицированных специалистов компаниям экономически сложно самостоятельно обеспечивать круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты, поэтому они продолжают обращаться к внешним центрам мониторинга информационной безопасности (SOC). Такие центры располагают необходимыми специалистами, инфраструктурой и отработанными процессами.

Вместе с сопровождением действующих систем заказчики уделяют внимание проверке их защищенности. Опережающими темпами растет спрос на тестирование на проникновение, киберучения и программы поиска уязвимостей с привлечением независимых исследователей (bug bounty). Расширение применения искусственного интеллекта также влияет на требования к безопасности: предприятиям необходимо контролировать использование корпоративных данных в нейросетях и защищать ИИ-системы. Для этого применяются дополнительные механизмы, включая шлюзы для больших языковых моделей (LLM-шлюзы) и контроль доступа к информации. Эти задачи дополняют развитие существующей инфраструктуры защиты, а не заменяют традиционные средства сетевой безопасности.

«Информационная безопасность сегодня напрямую влияет на устойчивость бизнеса и возможности его технологического развития. Мы видим, как меняются требования заказчиков: после масштабных проектов импортозамещения на первый план выходят сопровождение действующих систем, практическая проверка их защищенности и развитие управляемых сервисов. Одновременно применение искусственного интеллекта ставит перед бизнесом новые задачи по защите корпоративных данных. В этих условиях особенно важна экспертиза ИТ-партнера, который понимает особенности инфраструктуры заказчика и способен обеспечить надежную работу средств защиты на всех этапах их эксплуатации. Для ГК Softline лидирующая позиция в рейтинге CNews Security – значимый результат, за которым стоят масштаб нашего ИБ-бизнеса и компетенции команды. Мы намерены укреплять эти позиции, развивать экспертизу и помогать российским предприятиям решать задачи информационной безопасности любой сложности. Для нас это вклад в технологическую устойчивость российского бизнеса и развитие отечественной ИБ-индустрии», – сказал Дмитрий Васильев, директор дирекции информационной безопасности ГК Softline.