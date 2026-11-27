Крупнейший 3PL-оператор ГК «Сантэнс» совместно с «Центром развития перспективных технологий» (ЦРПТ) проводит эксперимент по маркировке диагностических реагентов in vitro в системе «Честный Знак». Пилотный проект для данной группы медизделий продлится до 28 февраля 2027 г.

Тестирование полного цикла маркировки уже проходит на медицинских изделиях нескольких импортёров, использующих разные каналы международной доставки. Код (Data Matrix) привязывается к каждой единице товара и содержит большой объем информации о каждом движении товара и его составе. Особенностями поставки часто являются миксованные короба. Поэтому специалистам по маркировке требуется произвести её поэкземплярно, используя машиночитаемые идентификаторы или ручное внесение данных по каждой единице товара.

«На примере лекарственных препаратов мы видим, что система работает: по данным Росздравнадзора, доля фальсификата в обороте сократилась до 0,01%, продажи просроченных лекарств – в 3 раза, а объем контрафактных онкопрепаратов – в 10 раз. Для реагентов in vitro, где от точности диагностики зависит жизнь пациента, этот эффект критически важен. Также маркировка выравнивает конкурентные условия. Например, после её введения в сегменте медицинских изделий импортёров перчаток оказалось в 2,3 раза больше, чем было известно государству, – почти 80 поставщиков вышли из «серой» зоны. Ожидаем похожего эффекта и в диагностических реагентах: добросовестный бизнес получит прозрачные правила, а пациенты – гарантию качественной диагностики», – сказал руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Егор Жаворонков.

«Таможенный склад, осуществляющий маркировку, становится частью логистической цепочки и должен обеспечить не только правильное нанесение средств идентификации и сформировать отчёт о нанесении, но и обеспечить соблюдение правил безопасности и сохранение свойств реагентов. В ходе эксперимента должны быть решены технологические задачи маркировки замороженной продукции и согласованы процедуры по ре-айсингу», – отметила вице-президент по развитию операций ГК «Сантэнс» Светлана Курашёва.

Оператор проверяет наличие производственных данных: если они записаны в машиночитаемом виде, собственная ИТ-платформа компании переносит их в отчёт автоматически, а при отсутствии машиночитаемых идентификаторов специалисты считывают информацию с упаковки и вносят данные вручную. Отдельная задача – выбор материала этикетки, устойчивого к низким температурам и различным материалам упаковки.