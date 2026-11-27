«Газпром нефть» внедряет мультиагентную систему на базе искусственного интеллекта для оперативной корректировки планов производства и поставок топлива. Проект реализуется совместно с платформой GigaCowork от Сбера. Об этом на международной конференции по ИИ AI Journey рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, обращаясь к президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Касыму-Жомарту Токаеву.





Потребность в такой инструменте возникла из-за большого объёма дополнительных заявок. Дюков пояснил, что базовые производственные планы обычно формируются на месяцы вперёд, однако дополнительно компания ежемесячно получает порядка 20 тыс. запросов. В качестве примера он привёл один из рабочих дней, когда поступило 533 дополнительные заявки на поставки в шесть федеральных округов, включая 5 тыс. тонн дизельного топлива для регионов на северо-западе страны.

Распределением таких поставок теперь займётся аналитическая платформа с цифровым оркестратором. После получения запроса от заказчика оркестратор направляет задачи ИИ-агенту производства, который через цифровой двойник ищет незадействованные мощности. Параллельно подключаются логистические ИИ-агенты. Выполнив более 100 тыс. расчётов, система передаёт варианты ИИ-агенту по планированию, который выбирает наиболее эффективный сценарий с точки зрения экономики.

«Если раньше на решение этой задачи с помощью цифровых двойников у людей уходило около трёх дней, и в ней были задействованы восемь подразделений, то сейчас она решается за три минуты, что даёт огромный экономический эффект», — отметил Дюков.

По его словам, подобные мультиагентные решения «Газпром нефть» разворачивает на всех этапах — начиная с добычи на месторождениях и работы со скважинами и заканчивая переработкой и сбытом готовой продукции. Суммарный эффект от их применения в компании предварительно оценивают примерно в 300 млрд рублей.