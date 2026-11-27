Генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) Александр Лукьянов принял участие в дискуссии «ИИ-сотрудники: бизнес за или против» в рамках конференции AI Journey.

Участники обсудили, какие задачи и бизнес-процессы могут быть переданы цифровым сотрудникам, а также ограничения, связанные с внедрением ИИ-агентов. По мнению Александра Лукьянова, прогноз о том, что через три года цифровые сотрудники станут частью операционной модели большинства компаний, реалистичен. За последние два года большие языковые модели перешли от тестирования и наращивания параметров к платформам, закрывающим конечные задачи пользователей. «Речь уже не про модели и количество параметров в них, а про окружение: MCP-серверы, готовность корпоративных ИТ-систем к интеграции с большими языковыми моделями», — заявил он.

Среди задач, которые уже можно передавать ИИ-агентам, спикер назвал стилизацию презентаций и графических интерфейсов (UI), а также отдельные этапы производственного цикла разработки ПО: написание кода, составление документации, проведение code review и написание unit-тестов. При этом на горизонте трёх лет можно ожидать перестройки самого производственного процесса разработки ПО: перехода от текущего ИТ-ландшафта, заточенного на работу человека, к ИТ-ландшафту для работы ИИ-агентов.

В ходе дискуссии Александр Лукьянов провел аналогию с оценкой цифровой зрелости более 10 регионов, где отмечается положительный эффект цифровизации: оперативное принятие решений, прозрачность показателей, оптимизация ресурсов. По его словам, зрелый ИТ-ландшафт и качественные данные ускоряют внедрение ИИ и получение измеримого эффекта.

«При отсутствии ИТ-ландшафта и информационных систем внедрение ограничится покупкой подписок на ИИ-чаты и выдачей их сотрудникам, что может повышать индивидуальную производительность, но не обеспечивает системной трансформации бизнес-процессов. Таким образом, ИИ-трансформация должна быть основана на ИТ-трансформации», — резюмировал Александр Лукьянов.