Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, представил целевую архитектуру защиты данных при использовании ИИ в корпоративных задачах в сервисе ML Inference на платформе Cloud.ru Evolution. Новый подход объединяет проверку доступа, управление контекстом, изоляцию вычислений и аудит. Теперь компании смогут подтверждать выполнение требований безопасности в конкретном ИИ-решении до его запуска в повседневную эксплуатацию. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru.

Для крупного бизнеса это означает возможность заранее определить, какие данные получит корпоративный ИИ-ассистент и какие ресурсы будут обрабатывать запросы от сотрудников. Команды разработки и информационной безопасности смогут использовать единый профиль защиты и результаты его проверки при согласовании запуска любых ИИ-инициатив.

API-шлюз первым встречает каждый запрос сотрудника: он проверяет учетные данные и подтверждает право на использование конкретной ИИ-модели. Прямой доступ к серверу модели заблокирован и обратиться в обход невозможно. Для компании это означает, что дорогие модели не используются анонимно, каждый запрос сотрудника к ИИ авторизован и учтен.

Весь сетевой трафик идет по приватному маршруту. Соединение приложения со шлюзом защищено TLS, а между управляемыми сервисами применяется mTLS — взаимная проверка сертификатов, при которой каждая сторона подтверждает свою подлинность. Служебные интерфейсы модели открыты только авторизованным компонентам. Компания получает замкнутый контур, исключающий перехват или подмену данных на пути к модели.

Сервис ML Inference теперь сам проверяет права доступа сотрудника на каждый документ. Даже если ИИ нашел несколько релевантных запросу сотрудника материалов в корпоративном хранилище, в ответ попадут только те, к которым у сотрудника есть доступ. Это снимает главный барьер для внедрения ИИ в компаниях со строгим разграничением доступа: уже действующая модель прав каждого сотрудника начинает работать и для ИИ-инструментов.

Кроме того, сквозной идентификатор связывает приложение, поиск и вызов модели. Таким образом, служба ИБ видит, кто инициировал запрос и чем завершилась обработка. Журнал фиксирует техсобытия и ID документов; полные тексты, промпты и ответы только по отдельной политике.

KV-кеш сохраняет промежуточные результаты вычислений для уже обработанных токенов, избавляя модель от повторных расчетов. Кроме того, если несколько пользователей начинают запросы с одинакового системного промпта, общая часть вычисляется один раз и переиспользуется. Компания экономит дорогое GPU-время и получает ответы быстрее.

Сервис поддерживает два режима размещения: Shared GPU для сценариев, где допустимо совместное использование ускорителя, и выделенный ускоритель для задач с повышенными требованиями к изоляции. Для каждого режима зафиксированы лимиты ресурсов, правила доступа к серверу модели и допустимое влияние соседних нагрузок. Бизнес выбирает баланс между стоимостью и уровнем изоляции, не жертвуя ни тем, ни другим.

«Каждая компания должна понимать, какие данные получит ИИ, где они будут обработаны и как проверить соблюдение установленных правил. Мы предлагаем сделать эти требования частью запуска ИИ-сервиса. Команда выбирает профиль защиты, система применяет его ограничения, а обязательные тесты проверяют выбранную конфигурацию. Результатом становится понятное основание для решения о промышленном запуске работы ИИ-проектов», — сказал руководитель направления развития автономных ИИ-агентов в Cloud.ru Артемий Мазаев.