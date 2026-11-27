Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, анонсировал новые инструменты управления стоимостью работы с большими языковыми моделями в сервисе Foundation Models. Провайдер ввел пониженные ночные тарифы для несрочных ИИ-задач и подписки с фиксированной ежемесячной платой для регулярной работы с ИИ.

Изменения отвечают на рост потребления ИИ-сервисов на платформе AI Factory и запрос пользователей на большую экономическую эффективность. По мере перехода компаний от экспериментов к регулярному использованию LLM стоимость становится отдельным параметром управления ИИ-нагрузкой наряду со скоростью и качеством модели.

С 22:00 до 07:00 мск стоимость использования четырех моделей Foundation Models будет ниже дневной. Например, стоимость генерируемых токенов Qwen3.5-397B-A17B снизится с 890 до 260 руб., MiniMax M3 — c 826,9 до 105 руб.

Ночные тарифы рассчитаны на задачи, которые не требуют немедленного ответа: анализ документов, массовую генерацию и суммаризацию текстов, подготовку синтетических данных, тестирование моделей и создание отчетов. Такие операции можно автоматически переносить на ночное время и тем самым снижать стоимость обработки больших объемов данных.

Для регулярной работы Cloud.ru также открыл доступ к Foundation Models по подписке. Пользователь может выбрать фиксированный ежемесячный платеж с установленным объемом потребления вместо оплаты за фактически потребленные токены. Доступны три тарифа: Start — 2,4 тыс. руб., Pro — 12 тыс. руб. и Max — 24 тыс. руб. в месяц.

Подписка, в которую входит доступ к модели DeepSeek V4.1 Flash, рассчитана на ИИ-кодинг и агентные сценарии, где потребление токенов может быть интенсивным и менее предсказуемым. После исчерпания лимита пользователь может продолжить работу по стандартной токенной тарификации.

«Мы видим одновременно рост потребления ИИ и более профессиональный подход компаний к его экономике. Пользователям уже недостаточно просто получить доступ к модели — они хотят управлять стоимостью более разных типов нагрузки. Несрочные задачи можно переносить на более выгодное время, а регулярную работу разработчиков и ИИ-агентов — планировать через фиксированный бюджет. Наша задача — дать пользователям больше инструментов для управления экономикой ИИ-проектов», — сказал генеральный директор Cloud.ru Михаил Лобоцкий.