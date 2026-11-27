Партнерство направлено на расширение возможностей российских предприятий по внедрению и масштабированию ИИ-агентов и предполагает объединение возможностей платформы ИИ-агентов GigaCowork, разработанной компанией «Салют для бизнеса», с технологической, отраслевой и консалтинговой экспертизой Axenix. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

В рамках партнерства компании планируют совместно реализовывать проекты для крупных предприятий. «Салют для бизнеса» предоставит технологическую платформу GigaCowork для создания и управления ИИ-агентами, а Axenix обеспечит комплексную реализацию проектов – от анализа бизнес-процессов и определения экономически обоснованных сценариев использования ИИ до подготовки данных, разработки прикладных агентов и интеграции с информационными системами заказчиков.

Сотрудничество с «Салют для бизнеса» позволит Axenix дополнить портфель технологических решений, чтобы отвечать на максимально широкий спектр запросов заказчиков.

Партнерство охватит проекты для предприятий различных отраслей, в том числе розничной торговли, промышленности, финансового сектора, энергетики, транспорта и логистики. Компании также рассматривают возможность интеграции собственных технологий для расширения функциональности GigaCowork и создания новых прикладных решений для бизнеса.

GigaCowork — платформа для создания и управления корпоративными ИИ-агентами. Она помогает компаниям делать больше теми же силами: делегировать цифровым сотрудникам рутинные операции, освобождая ресурс команды на стратегию и приоритетные задачи. Пользователи GigaCowork могут создавать агентов, которые от начала до конца выполняют работу: готовят аналитические отчеты, рассчитывают проекты и оценивают риски, анализируют расхождения в договорах, разбирают входящие обращения. Агенты интегрируются в корпоративные системы, например, в «1С» или CRM, погружаются в бизнес-контекст и отдают результат на подтверждение человеку. Для создания ИИ-агентов на платформе не требуются навыки программирования.

«В основе ИИ-трансформации для нас — конкретные цели и задачи бизнеса, которые и определяют технологический контур проекта. Поэтому мы не привязываемся к какому-то одному набору инструментов: параллельно развиваем собственные решения и расширяем партнерскую экосистему. Такой подход позволяет сохранять гибкость в выборе технологий и формировать для каждого предприятия именно те решения, которые в наибольшей степени соответствуют его потребностям. Сотрудничество с „Салют для бизнеса“ усилит наши возможности по реализации комплексных проектов ИИ-трансформации и достижению измеримых бизнес-результатов», — отметила Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной искусственный интеллект» Axenix.

«Наша цель – сделать GigaCowork доступным компаниям любого размера – от малого бизнеса до энтерпрайз-сегмента. Но у каждой компании свои процессы и привычные системы для работы, поэтому внедрение ИИ-агентов всегда требует индивидуального подхода. Учитывая, что Axenix обладает опытом работы с корпоративными данными и разработки прикладных инструментов, уверен, что вместе мы сможем предложить решение, которое поможет комплексно закрыть задачи и повысить эффективность каждого предприятия, вступившего в ИИ-трансформацию», — отметил Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для бизнеса».