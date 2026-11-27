Число пользователей мобильного приложения «Контур.Диадока» за год выросло в 2,5 раза, при этом активная аудитория достигла 238 тыс. человек. В приложении можно пройти весь путь от регистрации в сервисе до подписания электронных документов без использования компьютера. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Мобильный «Диадок» позволяет получать, проверять, подписывать и отправлять документы контрагентам со смартфона. Новые пользователи могут зарегистрировать организацию непосредственно в приложении, а действующие — войти с учетными данными веб-версии «Диадока».

Приложение ориентировано в том числе на предпринимателей и руководителей малого бизнеса, которые самостоятельно контролируют документооборот. Например, если товар поступил в магазин, а собственник находится в другом месте, он может открыть универсальный передаточный документ (УПД) или накладную, проверить сведения и подписать документ со смартфона. Сотрудники после этого смогут продолжить оформление поставки, не дожидаясь возвращения руководителя.

Для подписания документов в мобильном «Диадоке» предусмотрено несколько способов электронной подписи: «Госключ», NFC-подпись и мобильная подпись. Выбор зависит от роли пользователя и особенностей работы с документами. Сертификат электронной подписи также можно оформить непосредственно в приложении.

Роман Акимов, руководитель проектной группы «Контур.Диадока»: «Рост аудитории мобильного «Диадока» показывает, что работа с электронными документами со смартфона становится все более востребованной. Деловая переписка, банковские операции, управление заказами уже давно перешли в мобильный формат. Электронный документооборот постепенно становится частью привычной цифровой среды. Мы развиваем приложение, чтобы предприниматели и руководители могли решать основные задачи по работе с документами без привязки к компьютеру».

В приложении доступны статусы документов, история и комментарии к ним. Уведомления сообщают о новых поступлениях и изменениях статусов, позволяют контролировать документооборот вне офиса.