«ДАР», дочерняя компания ГК «Корус Консалтинг», подвела итоги исследования практик работы с HR-данными в горнодобывающих и горнообрабатывающих компаниях России. Опрос специалистов и руководителей HR-служб показал: большинство предприятий уже собирают кадровые показатели, однако разрозненность информационных систем, ручная подготовка отчетности и отсутствие единых методик мешают эффективно использовать эти данные для управления персоналом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Горнодобыча — отрасль, где кадровые данные напрямую влияют на производственный результат. Более 80% сотрудников работают вахтовым методом: люди приезжают на месторождения на смену — от их численности и выхода в смену зависит, сколько техники будет работать и сколько руды добудут. Некомплект вахты или невыход машиниста снижают КИО и добычу: меньше отработанных машино-смен — меньше тонн.

При этом данные о персонале собираются в разных системах, часто вручную, и не всегда сходятся в единую картину. Поэтому разрозненность HR-данных влияет на производственный план и экономику предприятия.

Исследование стартовало в сентябре 2026 г. Его цель — выявить уровень развития практик HR-аналитики в отрасли, определить инструменты и барьеры, а также возможности для дальнейшего развития аналитических решений.

Согласно результатам исследования, 89% опрошенных компаний собирают HR-данные. Это прежде всего кадровые показатели: численность, текучесть, укомплектованность, затраты на персонал, обучение, производительность. Работа с этими данными: сбор, сведение в единую картину, расчет показателей и использование их в решениях — от планирования численности до бюджета на персонал – и есть HR-аналитика.

Наиболее распространенные показатели связаны с обучением и развитием сотрудников, стоимостью и сроками найма, производительностью труда, KPI и затратами на персонал.

При этом все респонденты используют Excel или Google-таблицы для работы с кадровыми показателями. Также применяются «1С:ЗУП», CRM- и ERP-системы, однако данные часто распределены между несколькими источниками. Автоматизированные дашборды встречаются редко, а подготовка отчетов занимает от двух-трех часов до двух дней.

Половина участников исследования назвала нехватку времени на обработку и анализ данных главным препятствием для развития HR-аналитики. Значительная часть рабочего времени специалистов уходит на сбор, проверку и сопоставление информации вместо поиска закономерностей и подготовки рекомендаций для бизнеса.

Исследование выявило разрыв между оценкой качества данных и доверием к сводной отчетности. 78% респондентов оценивают доверие к HR-данным на 8 баллов из 10, однако 43% отмечают проблемы с достоверностью отчетов из-за разрозненности информационных источников.

Одна из причин — отсутствие единой системы управления данными. Показатели, рассчитанные внутри одного подразделения, могут не совпадать с результатами корпоративной отчетности, поскольку сотрудники используют разные источники и методики расчета.

Проблемы с методологией подтверждают и другие результаты исследования: 62% компаний применяют единую утвержденную методику расчета HR-показателей, тогда как 31% параллельно использует собственные формулы. Это затрудняет сопоставление результатов между подразделениями и предприятиями, а также проведение отраслевого бенчмаркинга.

Еще один вывод исследования — кадровые данные уже используются далеко за пределами HR-подразделений. 73% участников применяют HR-показатели при подготовке управленческой, производственной и финансовой отчетности. При этом у 12% респондентов ответственность за достоверность данных HR-аналитики не закреплена.

В целом, картина по отрасли показывает, что HR-данные в горнодобыче уже собирают почти все, но работа с ними пока устроена как отчетность, а не как анализ: источники разрознены, методики расходятся, владельца данных на производстве нет. Пока это не изменится, кадровые цифры будут влиять на КИО и добычу руды — без ответственного и без единой картины.

«Наше исследование показало, что ключевой вызов для горнодобывающей отрасли заключается уже не в доступности HR-данных, а в способности объединять их, обеспечивать сопоставимость показателей и применять результаты анализа при принятии решений. Переход от ручной отчетности к комплексной HR-аналитике позволит предприятиям более точно планировать потребность в персонале, выявлять кадровые риски, оптимизировать затраты и оценивать влияние человеческого фактора на производственные результаты», — сказал Константин Смирнов, управляющий партнер «ДАР».