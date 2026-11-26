«Нейри» объединила все свои потребительские велнес-продукты в единую экосистему Clary и презентовала новый флагманский гаджет — Clary Luna. Это устройство для стимуляции блуждающего нерва: оно помогает быстро расслабиться и подготовиться ко сну без таблеток. Об этом CNews сообщили представители «Нейри».

Стресс и плохой сон образуют порочный круг: при длительной нагрузке и высоком стрессе в течение дня почти на 20% растет вероятность плохого сна, а плохой сон, в свою очередь, приводит к высокому уровню стресса на следующий день. Трудности с засыпанием испытывают 17,2% россиян 25-64 лет. Разорвать этот круг помогает стимуляция блуждающего нерва, переключающая организм из режима выживания в режим расслабления и восстановления.

Clary Luna — гаджет, который надо надеть на левое ухо в моменты, когда нужно расслабиться. Эффект достигается за счет воздействия слабого электрического тока на ушную ветвь блуждающего нерва. Этот нерв отвечает за работу парасимпатической нервной системы — той, что помогает организму восстанавливаться и успокаиваться.

«Чтобы уснуть, недостаточно просто лечь в кровать. Организму нужно выйти из режима постоянной активности и напряжения, переключиться на восстановление. Но после насыщенного и стрессового дня нервная система не всегда может сделать это самостоятельно, из-за чего человеку становится сложнее расслабиться и заснуть. Стимуляция блуждающего нерва помогает воздействовать именно на этот механизм», — сказал Александр Белоусов, директор по продукту Neiry Wellness.

Воздействие безболезненное: ощущается только легкое покалывание и ритмичная пульсация в ухе. Пользователи описывают эффект как радикальное расслабление — ощущение, сравнимое с тем, что бывает после бани или длительной медитации.

Эффект стимуляции блуждающего нерва для снижения стресса и улучшения сна подтвержден исследованиями в рецензируемых научных журналах. Безопасность и эффективность метода верифицированы международными исследованиями: ему посвящено более 800 научных публикаций и более 300 зарегистрированных клинических испытаний. В исследовании, где эффект сравнивали с плацебо, 7 из 10 участников с бессонницей отметили, что после курса стимуляции блуждающего нерва качество их сна улучшилось как минимум вдвое, а эффект сохранялся до трех месяцев. В другом исследовании у участников, проходивших стимуляцию, уровень кортизола — гормона стресса — в сложной, стрессовой ситуации был в два раза ниже.

«Clary Luna — продукт, которым мы по-настоящему гордимся: по всем нашим тестам эффект от использования можно считать экстраординарным. Благодаря ему наша компания расширила спектр применения нейротехнологий на огромную аудиторию людей с проблемами со сном. Известные многим фармацевтические методы могут серьезно менять структуру сна. Из-за этого часы, проведенные в постели, зачастую не приводят к восстановлению. Наше решение может мягко улучшить качество сна без таблеток», — сказал Александр Панов, основатель группы компаний «Нейри».

На качество жизни влияет и другая проблема: многие разучились замечать стресс в течение дня. Современный мир постоянно повышает информационную нагрузку, человек к ней привыкает, и психика начинает глушить сигналы тела о перегрузке, как назойливый шум. Так, в исследовании те, кто долго жил в хроническом напряжении, слабее реагировали на любые внешние раздражители, а восприятие сигналов от тела у них было подавлено даже на уровне активности мозга. Иными словами, из-за хронического стресса их мозг переставал слушать тело в моменте.

Для решения этой проблемы «Нейри» представляет еще один гаджет — Clary Pulse, носимый трекер в формате браслета без экрана, знакомом пользователям «Вуп». Трекер не только собирает картину дня — как вы восстановились за ночь, какая нагрузка была днем и в какие моменты напряжение росло, — но и работает в связке с другими устройствами экосистемы Clary.

Гаджет точно распознает моменты избыточного напряжения, сообщает пользователю, что организм в стрессе, и предлагает способы с этим справиться: от стимуляции Clary Luna до медитаций и тренингов для снятия напряжения с использованием Mind Tracker. Clary Pulse также отслеживает индивидуальные паттерны сна и активности, а затем предлагает способы их оптимизировать.

Clary Luna доступен для предзаказа на сайте getclary.ru. Для первых покупателей, оформивших предзаказ, устройство предлагают со скидкой: 19 900 руб. вместо 29 900 руб. Для корпоративных клиентов Clary Pulse доступен уже сейчас, а весной 2027 г. поступит в продажу в массовом сегменте.

Устройства Clary — не медицинские изделия, а велнес-гаджеты, доступные для потребительского рынка.

В экосистему wellness-продуктов Clary в 2027 г. войдет обновленный Mind Tracker, получивший усовершенствованный дизайн, новую электронику и приложение с тренингами, часть из которых доступна даже без устройства.