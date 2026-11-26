В мессенджере Мах начинает работу чат-бот «Итоги года с В.Путиным». Отправить обращение в формате видео или текста могут граждане России любого возраста и из любого региона. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Сбор вопросов проходит в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» (прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией) и стартует 27 ноября в 00:00 по московскому времени. Отправить обращение Президенту можно вплоть до окончания программы 10 декабря.

Для того, чтобы задать вопрос главе государства через Мах, необходимо: открыть чат-бот «Итоги года с В.Путиным»; нажать на кнопку «Начать»; поделиться номером телефона — для обратной связи по обращению; указать ФИО, населенный пункт, возраст и адрес электронной почты; загрузить видеообращение или отправить текстовый вопрос.

Вопрос будет отправлен в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным», редакция сможет связаться с пользователем по указанному им номеру телефона или электронной почте.



