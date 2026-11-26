«Ярмарка Мастеров» объявила об открытии «Маркета» — отдельного онлайн-продукта внутри своей экосистемы. Это маркетплейс готовых товаров небольших брендов и авторских производств, которые выпускают продукцию небольшими сериями. В «Маркете» покупатель выбирает товар из ассортимента, отобранного кураторами, оформляет заказ и оплачивает его на сайте. Для производителей это новый канал продаж с понятными условиями и экономикой сделки. Об этом CNews сообщили представители «Ярмарки Мастеров».

Другой подход к выбору: вещи со смыслом

«Ярмарка Мастеров Маркет» создается вокруг идеи осознанного потребления. Его задача — не предложить покупателю как можно больше товаров, а помочь находить вещи, которые соответствуют его потребностям и представлениям о качестве жизни. Это товары для дома, красоты, здоровья и повседневных практик — продукты, при выборе которых имеют значение не только цена и внешний вид, но и материалы, состав, происхождение, функциональность и подход производителя.

Ассортимент формируется через кураторский отбор. Команда «Маркета» привлекает профильных экспертов для оценки товаров и брендов, обращая внимание на дизайн, материалы, идею и отношение к продукту. Такой подход помогает сделать выбор более понятным и осмысленным, а также знакомит покупателей с небольшими производителями и их подходом к созданию вещей.

«Маркет» предлагает и новые способы знакомиться с ассортиментом: не только искать отдельный товар по категории, но и открывать вещи через тематические подборки, связанные с жизненными ситуациями, а также погружаться в истории брендов. Такой подход помогает выбирать без суеты и бесконечного сравнения — спокойно находить то, что действительно нужно и хочется оставить в своей жизни.

Отдельный продукт — отдельный сценарий покупки

«Маркет» отличается от основной «Ярмарки Мастеров» не только ассортиментом, но и моделью взаимодействия. «Ярмарка Мастеров» исторически объединяет изделия ручной работы, индивидуальные заказы, винтаж и материалы для творчества. Важная часть этого опыта — возможность напрямую общаться с мастером, обсуждать детали и заказывать вещь под себя.

«Маркет» ориентирован на готовые товары небольших брендов и мелкосерийных производств. Товары есть в наличии, покупка оформляется через корзину и оплачивается онлайн — без предварительных договоренностей в переписке. Два продукта развиваются параллельно и решают разные задачи: «Маркет» не заменяет основную площадку и не меняет условия работы действующих магазинов «Ярмарки Мастеров».

Модель маркетплейса с учетом экономики производителя

«Маркет» создается для небольших брендов, локальных производителей и авторских производств, которым важно сохранять самостоятельность и управлять экономикой своего продукта. Перед запуском «Маркета» команда провела серию интервью с производителями.

В ходе интервью подтвердилось, что для небольших брендов со своим производством особенно чувствительны комиссии, расходы на хранение, возвраты и необходимость постоянно участвовать в ценовых акциях. Поэтому в модели «Маркета» заложены прозрачные условия расчетов, отсутствие платы за размещение и других фиксированных платежей, а также возможность хранить товары у себя и самостоятельно устанавливать цены. Продавец заранее понимает размер вознаграждения площадки и может оценивать юнит-экономику каждой сделки.

Для небольших брендов «Маркет» также становится дополнительным каналом доступа к аудитории и инфраструктуре электронной торговли. За плечами проекта — более 20 лет работы «Ярмарки Мастеров» в нишевом e-commerce, собственные маркетинговые и редакционные каналы, опыт взаимодействия с продавцами и покупателями.

Новая ниша между универсальными площадками и собственными магазинами

«Маркет» развивает формат между двумя привычными моделями онлайн-продаж. На универсальных маркетплейсах небольшим брендам бывает непросто выделиться среди большого количества предложений и сохранить фокус на ценности собственного продукта. Собственный интернет-магазин дает бренду контроль над коммуникацией, но требует самостоятельно привлекать аудиторию и обеспечивать всю инфраструктуру продаж. «Маркет» объединяет производителей в тематическом каталоге с кураторским отбором и предоставляет готовый покупательский сценарий.

Для покупателей это точка входа в мир небольших брендов и товаров, отобранных по содержательным критериям. Для производителей — возможность представить свой ассортимент аудитории, которая интересуется не только ценой, но и качеством, дизайном, происхождением и смыслом продукта. Таким образом, «Маркет» стремится соединить осознанный спрос и экономически устойчивое предложение.

Пилотный запуск

Сейчас «Ярмарка Мастеров Маркет» работает в пилотном режиме. Команда постепенно расширяет ассортимент и проверяет новую модель вместе с первыми продавцами и покупателями. Уже сейчас к «Маркету» присоединились такие российские бренды, как: «Лукоморье», La Palme Artisan Ceramica, «Музей Фабрика Игрушек», «Веселый фарфор», Zafuzen, «Вятская корзина» и дре.

На текущем этапе к участию приглашаются небольшие бренды и производители с готовыми товарами; заявки рассматриваются индивидуально.