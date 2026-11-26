Компания WMX, российский разработчик решений для защиты веб-приложений, микросервисов и API, представила новую версию «WMX ПроAPI» 3.1. Обновления помогают выявлять обращения к защищенным API без аутентификации, точнее распознавать чувствительную информацию и отличать вызовы API от обращений к статистическим ресурсам. Об этом CNews сообщили представители WMX.

«WMX ПроAPI» 3.1 показывает, какие способы аутентификации предусмотрены спецификацией API и какие из них используются в реальном трафике, включая Bearer, Basic и API-ключи. Для удобства анализа предусмотрена фильтрация эндпоинтов по статусу аутентификации, используемой схеме и источнику сведений. Кроме того, в новой версии появились валидаторы для более точного распознавания чувствительных данных. Они позволяют дополнительно проверять найденные значения на соответствие формату и контрольному разряду, отсеивать ложные совпадения и точнее определять идентификаторы и реквизиты. При настройке типов данных работу паттернов можно предварительно проверить на примерах.

Также «WMX ПроAPI» 3.1 улучшает распознавание маршрутов API и обращений к ресурсам приложений, поддерживает настройку исключений для отдельных маршрутов и предоставляет дополнительный контекст для анализа событий безопасности.

Новые возможности решения помогают специалистам по информационной безопасности лучше контролировать доступ к API, снижать количество ложных срабатываний при обнаружении чувствительных данных и быстрее разбираться в потенциальных нарушениях. В результате организации получают более полное представление об использовании API в инфраструктуре и могут эффективнее настраивать защиту с учетом особенностей приложений.

«При развитии «WMX ПроAPI» мы учитываем актуальные требования регуляторов в области информационной безопасности и стремимся реализовывать функциональность, которая помогает заказчикам решать предусмотренные ими задачи защиты API. В частности, новые возможности контроля аутентификации, анализа передаваемых данных и проверки API позволяют организациям выстраивать защиту с учетом требований ФСТЭК. При этом мы понимаем, что набор необходимых мер зависит от особенностей каждой информационной системы, поэтому развиваем продукт как инструмент, который помогает специалистам по информационной безопасности реализовывать и контролировать соответствующие механизмы защиты», – отметил Владимир Гриднев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса WMX.