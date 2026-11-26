Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro выпустил версию клиентского приложения 1.2.0 для компьютеров и мобильных устройств. Пользователи могут читать ранее сохраненные письма и вложения, готовить ответы, просматривать сохраненные события календаря и искать контакты без подключения к сети. В версии также переработан просмотрщик писем, обновлены механизмы синхронизации и расширены возможности планирования встреч. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

Настольный клиент и мобильное приложение CommuniGate Pro предназначены для работы с корпоративной почтой, календарями и контактами. В версию 1.2.0 вошло более 40 технических улучшений.

Доступ к рабочим данным без интернета

При отсутствии соединения приложение использует данные, заранее сохраненные на устройстве. Пользователь может читать письма, открывать скачанные вложения, готовить ответы и сохранять черновики. Сообщения сохраняются на устройстве и отправляются при появлении доступа к сети, а интерфейс показывает месторасположение сохраненного письма.

В настройках можно выбрать папки и период кэширования, а также определить, сохранять ли тексты писем и вложения. Для поиска по локальной копии почты предусмотрен источник «На устройстве». Поиск работает по заголовкам, участникам переписки, тексту писем и именам вложений. Доступны фильтры, фрагменты текста и подсветка совпадений.

Без сети также можно просматривать сохраненные события личных календарей, их карточки и ранее скачанные вложения. Поиск контактов охватывает сохраненные имена и адреса электронной почты, включая записи за пределами открытой страницы.

Обновленный просмотр писем и синхронизация

В версии 1.2.0 полностью переработан просмотрщик писем. Изменения направлены на повышение производительности, в том числе при работе с большими сообщениями и длинными переписками. Выбранное письмо открывается без ожидания загрузки всей цепочки. Сохраненные данные используются и при доступной сети, а обновления загружаются в фоне.

Скачанные одинаковые вложения больше не сохраняются повторно, экономя место на устройстве. Пользователь может установить лимит кэша и проверить, сколько места он занимает. При очистке сохраняются черновики, исходящие письма и их вложения.

Планирование встреч с учетом рабочего графика

В календаре появился автоматический подбор свободного времени с учетом занятости и рабочих часов участников. При подборе учитываются состав участников, переговорные комнаты и продолжительность встречи. Если подходящего времени нет, поиск можно продолжить в следующих рабочих днях.

Встречу можно создать из письма, перенеся тему, участников и вложения. Из меню события можно написать участникам или переслать отдельное событие либо всю серию. Участник может предложить другое время встречи, а организатор — принять или отклонить предложение.

Настройка интерфейса

В почтовом интерфейсе можно менять ширину панелей папок и писем, а также высоту горизонтального списка. Выбранные размеры сохраняются. В настольном приложении упрощено перетаскивание писем между папками, а в редакторе появилась возможность копировать таблицу целиком.

«В этом релизе мы сосредоточились на удобстве повседневной работы с приложением — от доступа к данным без сети и ускорения работы приложения до подбора времени для встреч и расширения настроек интерфейса», — сказал Борис Моисеев, директор департамента разработки CommuniGate Pro.