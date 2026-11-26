В НИЯУ МИФИ закончена серия тестовых испытаний нового мобильного мюонного годоскопа для изучения внутренней структуры крупномасштабных объектов с помощью естественного потока мюонов космических лучей. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Детектор полностью спроектирован и создан в ядерном университете в рамках Программы «Приоритет 2030». Это новый шаг в дистанционном зондировании в реальном времени таких объектов, как реакторы, тоннели метро, мосты, домны, объекты культурного наследия (например, стены монастырей и церквей, древних крепостей) и других. Предполагается, что будет создана целая линейка подобных годоскопов – поскольку для исследование различных объектов требуются разные модификации. В одном случае можно использовать детекторы с большими площадями, которые позволяют проводить быстрый набор статистики, в других случаях нужны малогабаритные, но прецизионные детекторы, способные работать в пространстве с ограниченным доступом. Интерес к мюонным годоскопам уже проявила Госкорпорация «Росатом».

Годоскоп создан в Научно-образовательном центре «Невод» Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ. Детектор представляет собой шесть однопроекционных плоскостей, смонтированных на единой мобильной раме. Каждая плоскость содержит два слоя тонких и длинных сцинтилляционных пластин-стрипов по 96 штук в каждом, в которые вклеены специальные световоды-файберы. Заряженная частица пересекает объем стрипа и генерирует вспышку света, фотоны которой попадают в световод, по которому приходят на фотодетектор – кремниевый фотоумножитель. На основе анализа сигналов со всех плоскостей реконструируется трек в режиме реального времени.

Пресс-служба МИФИ В НИЯУ МИФИ закончена серия тестовых испытаний нового мобильного мюонного годоскопа

С помощью такого прибора можно увидеть, что происходит внутри реактора. На Фукусиме, поясняют ученые, это был единственный способ «заглянуть» внутрь аварийного реактора.

Годоскоп фиксирует мюоны – элементарные частицы, которые рождаются в верхних слоях атмосферы при взаимодействии первичных космических лучей с ядрами атомов воздуха. Мюоны образуют постоянный поток, проходящий сверху вниз через всё окружающее вещество. В зависимости от плотности вещества, через которое проходят мюоны, мы получаем мюонограмму, то есть «снимок», напоминающий рентгеновский. Только все это делается без вредных лучей и для объектов, которые изучать традиционными методами невозможно.

«Существует и другой метод мюонографии на основе ядерных эмульсий. Это «толстые» фотографические пластинки, в которых при прохождении заряженных частиц вдоль их треков формируются кластеры атомов металлического серебра, которые при проявлении визуализируются. Этот метод имеет ряд недостатков: очень длительные экспозиции из-за маленьких размеров, дороговизна эмульсии (после каждого эксперимента необходимо закупать новые пластины, и, самое главное, до проявки пластин нет информации о том, что же было измерено. В отличие от ядерных эмульсий, детекторы на основе электронных методов регистрации могут разрабатываться для решения широкого круга задач, и могут иметь любую необходимую конфигурацию, площадь и апертуру для достижения требуемой статистической точности. И что еще важно, мы можем многократно использовать детектор для исследований структуры различных объектов и фиксировать динамические изменения в реальном времени», – сказал Игорь Яшин, профессор НОЦ «Невод» Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ.

Годоскоп сконструирован так, что его можно легко разобрать и собрать в небольшом и труднодоступном помещении, он разбирается на детали размером метр на метр и толщиной в несколько сантиметров. Например, в тоннеле метро так можно «увидеть» зоны риска, то есть плывуны (водонасыщенные грунты) – бич некоторых веток метрополитена Москвы и Санкт-Петербурга. «Важно отметить еще два момента. Первое – это полностью безопасная и природоподобная технология, так как естественный поток мюонов есть в любой точке на поверхности Земли. И второе – прибор полностью создан в России», – сказал доцент НОЦ «Невод» Семен Хохлов.

Мюонография – это новая технология, которую сейчас развивают в мире всего 4-5 стран. В ближайшие 10-20 лет мюонография станет рядовой инженерной технологией, такой же, как рентген или УЗИ, а значит спрос на нее будет только расти, считают ученые. Старые методы работают только там, где нужно изучать тонкое вещество, а там, где необходимо обследовать большие объекты, например, двухметровые бетонные стены, без мюонографии уже не обойтись.



