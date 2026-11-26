Для большинства пользователей (54%), которые применяют искусственный интеллект в работе или учебе, доля задач, связанных с этой деятельностью и выполненных с помощью ИИ, составляет от 1% до 25%. Самым популярным сервисом становится поиск и объяснение информации. То есть в основном работу люди делают все еще сами, говорится в аналитическом докладе НИУ ВШЭ «Восприятие технологий искусственного интеллекта населением России». Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Исследование подготовлено коллективом авторов под общей редакцией директора Института анализа предприятий и рынков и Международного центра изучения институтов и развития НИУ ВШЭ Антона Казуна. Оно основано на данных онлайн-опроса RoAIRR 2026 («Research on AI in Russian Regions»), проведенного компанией OMI по заказу и техническому заданию Международного центра изучения институтов и развития с 4 по 27 августа 2026 г. В опросе участвовало 6,45 тыс. респондента в возрасте от 18 лет.

В целом лишь около половины пользователей (51%) применяют ИИ для решения задач, связанных с работой или учебой, свидетельствуют данные опроса. При этом более половины задач с помощью ИИ выполняют только 14% применяющих его в работе или учебе.

Максимальные показатели по делегированию вопросов искусственному интеллекту наблюдаются в группе респондентов, работа которых связана с управлением и координацией других людей. Среди них 18% респондентов, применяющих ИИ в работе или учебе, выполняют с его помощью более 50% задач.

Наиболее популярен поиск и объяснение информации. Эту задачу делегируют ИИ две трети пользователей (66,3%). Чуть более трети (34%) используют ИИ для решения творческих задач, 30% — для перевода. В число популярных у пользователей целей использования ИИ также вошли получение советов по выбору товаров (28%), консультации о здоровье (26%), общение с ИИ (23%), формирование рабочих текстов — писем и отчетов (18%).

Программируют и работают с кодом с помощью ИИ лишь 6% пользователей. В среднем респонденты отмечали 2,8 задачи, для которых используют ИИ.

Возраст влияет на то, для чего применяют ИИ. В младшей возрастной группе ИИ значительно чаще, чем в старшей, используется для помощи с учебой, работе с текстом и для выполнения творческих задач. В старшей группе (от 60 лет) чаще прибегают к ИИ для получения консультаций о здоровье и переводе.

Поиск и объяснение информации остается наиболее часто отмечаемой задачей ИИ во всех возрастных группах, но разрыв между младшей и старшей группами оказывается значительным - к этим сервисам прибегают 61% опрошенных в младшей группе и 75% в старшей, пишут исследователи. Причем мужчины чаще пользуются этими функциями ИИ, чем женщины: 68,5% против 64,6% соответственно.