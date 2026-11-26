Эксперты Центра исследования угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky Threat Research) фиксируют резкий рост числа Android-устройств с предустановленным вредоносным ПО. С ноября 2025 г. по октябрь 2026 г. ежемесячное количество устройств, на которых решения компании обнаруживали такие угрозы, увеличилось более чем вдвое. За первые 10 месяцев 2026 г. подавляющее большинство выявленных случаев заражения (88%) пришлось на два семейства троянов — Triada и Keenadu. При этом только Keenadu за указанный период был обнаружен более чем на 220 тыс. устройств. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Как происходит заражение. Вредоносное ПО может попадать на устройства еще до их поступления в продажу — на разных этапах производства оборудования и сборки программного обеспечения. Эксперты выделяют три основных сценария. Первый — производители намеренно встраивают бэкдоры в недорогие или контрафактные устройства. Второй — вендоры получают скомпрометированные сборки прошивок от недобросовестных сторонних подрядчиков. Третий — добросовестные производители при сборке прошивок используют зараженные компоненты с открытым исходным кодом или код сторонних разработчиков, не подозревая о компрометации.

Что умеет встроенное вредоносное ПО. Triada и Keenadu имеют модульную архитектуру, которая позволяет расширять их функциональность за счет загрузки дополнительных вредоносных компонентов. Triada обладает системными привилегиями, может встраиваться в ключевые процессы операционной системы и внедрять вредоносные модули непосредственно в оперативную память приложений — как системных, так и установленных пользователем. Это позволяет злоумышленникам перехватывать СМС и звонки, а также красть учетные данные.

Keenadu также способен выполнять на устройстве широкий спектр действий — от накрутки кликов до извлечения данных. Кроме того, зловред может использовать механизм отложенной активации: вредоносная активность может начаться примерно через 2,5 месяца после первого обращения к управляющему серверу злоумышленников. Таким образом, угроза может проявиться спустя несколько месяцев после начала использования устройства. Удалить вредоносное ПО, встроенное в прошивку, стандартными средствами невозможно.

Не только смартфоны. Предустановленное вредоносное ПО обнаруживают и на других типах устройств под управлением Android. Среди таких угроз — Dwphon, Vo1d и BADBOX. Например, Dwphon эксперты обнаруживали на детских умных часах, а Vo1d — на телевизионных приставках. Наличие предустановленного вредоносного ПО на подобных устройствах создает риски как для сохранности данных и приватности пользователей, так и для безопасности корпоративной инфраструктуры.

«Когда вредоносное ПО встроено в прошивку устройства, нарушается модель доверия между производителями оборудования и ИТ-службами компаний. Скомпрометированная прошивка может открыть злоумышленникам доступ к внутренним корпоративным сетям, привести к утечке конфиденциальных данных, участию в DDoS-атаках, нарушению рабочих процессов и серьезному репутационному ущербу. Организации больше не могут считать новые, только что приобретенные устройства заведомо безопасными. По мере того, как злоумышленники все активнее атакуют цепочки поставок, стратегии мобильной безопасности должны смещаться от реагирования на уже произошедшие заражения к проактивной проверке прошивок и управлению мобильными устройствами на основе принципа нулевого доверия», — сказал Денис Паринов, руководитель отдела мониторинга угроз и эвристического детектирования в «Лаборатории Касперского».

Чтобы снизить риски, связанные с предустановленным вредоносным ПО, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

Приобретать устройства только у официальных дистрибьюторов и авторизованных ретейлеров — это существенно снижает вероятность покупки устройства со скомпрометированной прошивкой.

Сразу после покупки установить защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми тестами.

Не устанавливать приложения из неофициальных источников, а также регулярно обновлять операционную систему и приложения до актуальных версий.

Производителям оборудования и разработчикам прошивок проводить аудит прошивок с помощью специализированных инструментов.