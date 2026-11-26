Компания «Ростелеком» построила и запустила базовые станции в 13 малых населенных пунктах Кемеровской области. Около 5000 кузбассовцев получили доступ к стабильной голосовой связи и мобильному интернету стандарта 4G/LTE. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

По одной базовой станции появилось в селах Гурьевского, Ижморского, Крапивинского, Тисульского, Тяжинского муниципалитетов, по две — в Беловском и Юргинском муниципальных округах, а на территории Новокузнецкого муниципального округа компания запустила три вышки. Для подключения оборудования к существующей сети специалисты «Ростелекома» проложили более 140 км волоконно-оптического кабеля.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Работы по устранению цифрового неравенства в Кузбассе продолжаются: до конца 2026 г. мы планируем возвести в муниципальных округах еще 14 базовых станций. В общей сложности за пять лет реализации проекта в Кемеровской области “Ростелеком” подключил к мобильному интернету и голосовой связи 129 малых населенных пунктов и охватил качественными услугами более 15 тыс. жителей региона».

Одна из деревень, где начала работу базовая станция «Ростелекома», — это Старый Шалай Юргинского муниципального округа. Она была основана почти два века назад, в период активного освоения юга Западной Сибири, переселенцами из европейской части России. В 2026 г. здесь впервые появилась качественная беспроводная связь: до этого деревня не входила в зону охватов мобильных операторов, несмотря на то, что здесь есть туристические базы на берегу живописной реки Искитим.

Дадаш Дадашов, глава Юргинского муниципального округа: «Установка базовых станций в двух населенных пунктах округа: Старом Шалае и Сокольниках — сделает цифровые услуги доступнее для местных жителей. Наши земляки смогут беспрепятственно пользоваться порталом “Госуслуги”, отслеживать новости муниципалитета и региона, а также общаться в социальных сетях. Раньше из-за отсутствия устойчивого интернета школьники из отдаленных деревень испытывали трудности с дистанционным обучением, а новая инфраструктура не только решила эту проблему, но и в целом повысила качество жизни сельского населения».

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Проект предусматривает организацию мобильной связи стандарта 4G/LTE в населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 1000 человек.