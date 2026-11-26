Получать зарплату в цифровых рублях готовы лишь 7% экономически активных россиян, чуть больше сторонников среди молодежи. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, осведомленных о цифровом рубле. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Получать зарплату в цифровых рублях готовы лишь 7% экономически активных россиян, осведомленных о новой валюте: 3% согласны на полный перевод дохода в цифровой формат, еще 4% — на частичную выплату. 79% респондентов не хотели бы переходить на новый формат расчетов, а 14% затруднились с ответом.

Мужчины чуть чаще допускают полный перевод зарплаты в цифровой формат: 4% против 2% среди женщин.

Чуть большую открытость инициативе демонстрируют респонденты до 35 лет: 4% готовы получать всю зарплату в цифровых рублях и еще 5% — часть. Среди респондентов 35-45 лет суммарная готовность составляет 6%, а среди россиян старше 45 лет — лишь 3%.

Россияне с заработком до 100 тыс. руб. чаще согласны получать весь доход в цифровых рублях (6%), чем те, кто получает больше.

Интерес к получению зарплаты в цифровых рублях заметно снизился (-8 процентных пунктов по сравнению с январем 2026 г.), а доля отказов достигла максимума (+12 п.п.). Судя по комментариям респондентов, отсутствие ощутимых финансовых выгод (не начисляются проценты, нет кешбэка и пр.), технические ограничения и страх мошеннических схем сделали россиян менее лояльными к новой валюте.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 379

Время проведения: 16-20 ноября 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, осведомленное о цифровом рубле

Размер выборки: 1600 респондентов.