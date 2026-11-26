Команда Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) представила разработку «Умная TMS» — интеллектуальную систему управления грузоперевозками на основе машинного обучения и имитационного моделирования. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Авторами проекта стали студенты МТУСИ Виктория Абалова, Александр Баусов и Дарья Куликова. Научное руководство командой осуществлял кандидат физико-математических наук Михаил Красильников.

«Умная TMS» предназначена для автоматизации процессов планирования грузоперевозок. Система использует технологии машинного обучения и имитационного моделирования для оптимизации маршрутов, распределения транспортных средств и сокращения времени простоев. Предложенное решение позволяет повысить эффективность использования автопарка и сократить логистические издержки транспортных компаний.

«В этом году на Logus Nova мы увидели проекты, в которых студенты уже просчитывают экономику внедрения и учитывают реальные ограничения бизнеса. Например, предлагают сократить расходы на доставку за счет объединения грузов, заранее выявлять риски срыва поставок или эффективнее использовать складские площади. Такие разработки интересны компаниям, а для самих участников чемпионат становится возможностью показать свои навыки потенциальным работодателям. В этом году несколько финалистов уже получили приглашения на стажировки», — сказал Олег Жендубаев, генеральный директор логистической ИТ-платформы Loginet.



