Хостинг-провайдер SpaceWeb дополнил открытую API-документацию для VPS и добавил разделы для объектного хранилища S3 и Serverless. Обновление поможет разработчикам и веб-студиям автоматизировать управление инфраструктурой. За последние полгода количество обращений к API компании выросло на 33%. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Для S3 провайдер добавил описания методов создания хранилищ и бакетов, работы с объектами и получения статистики. Раздел Serverless включает методы для развертывания приложений, подключения Git-репозиториев, управления сборками и просмотра логов. Также обновлена документация VPS: добавлены параметры настройки SSH-ключей, резервного копирования, периода оплаты и выбора дата-центров, включая зарубежные площадки.

Расширение документации связано с ростом спроса на автоматизацию веб-инфраструктуры. По данным SpaceWeb, за полгода количество обращений к API выросло на 33%, а число пользователей увеличилось на 20%. Более 90% запросов приходится на пользователей, управляющих свыше 100 услугами. Половина всех обращений связана с доменами, 15% — с VPS, 10% — с управлением балансом.

«Чем больше сайтов и сервисов находится под управлением разработчика или веб-студии, тем сложнее обслуживать их вручную. API позволяет объединять типовые операции в собственных системах, быстрее вносить изменения и сокращать время на администрирование. Мы видим, что автоматизация особенно востребована у пользователей с большим количеством услуг, поэтому последовательно расширяем возможности программного управления инфраструктурой», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

SpaceWeb развивает инструменты автоматизации с учетом растущих потребностей разработчиков и веб-студий. В 2024 г. компания зафиксировала двукратный рост спроса на API для мониторинга сайтов, а в 2025 г. расширила возможности программного управления облачными сервисами, включая балансировщики нагрузки, резервное копирование, DNS и базы данных. Новое обновление дополняет эти инструменты возможностями работы с объектным хранилищем и автоматического развертывания приложений.