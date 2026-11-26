«Северсталь» на площадке Череповецкого металлургического комбината организовала «супермаркет роботов» – место, где идею роботизации конкретного процесса можно отработать в условиях, приближенных к реальному производству. Название отражает логику площадки: как в магазине, здесь можно подобрать подходящий манипулятор из уже имеющихся, примерить к нему оснастку и протестировать гипотезу. Инициатива входит в стратегическую программу «Безлюдные технологии». Об этом CNews сообщил представитель «Северстали».

Цель проекта – ускорить роботизацию производства. Сейчас процесс внедрения роботов может занимать около года, проверка гипотез в «супермаркете» может его сократить до восьми месяцев, за счет уменьшения времени на закупку оборудования и оперативного перехода к тестированию. Приоритет отдаётся проектам с быстрой окупаемостью. Также на базе «супермаркета» планируется проводить обучение сотрудников и практику для студентов и стажёров.

Компания закупила 13 роботов-манипуляторов разной грузоподъёмности – от 35 до 350 килограммов. При этом компания сама разрабатывает к ним дополнительное оборудование, при помощи которого робот выполняет различные технологические операции – ведет сварочные работы, перемещает грузы, устанавливает или снимает заготовки с конвейера или станка, проводит резку металла, покраску и т.д. Для задач металлургии типовой оснастки почти не бывает, каждый захват проектируется под конкретную операцию.

Инженер или сотрудник центра технологического развития может обратиться со своей идеей роботизации рабочего процесса или рассмотреть проверенные технические решения из базы знаний, актуальные для своего цеха. Затем в специализированном ПО разрабатывается 3D-модель процесса, из которой становится понятно, какими должны быть робот, захват и оснастка. На основе моделирования готовится проект программного обеспечения для управления роботом. Далее наступает этап тестирования на основе доступных роботов либо на площадке супермаркета, либо на самом производстве, в зависимости от задачи и возможностей ее воспроизведения. После подтверждения работоспособности решения, рассчитывается полная стоимость проекта внедрения и выполняется оценка эффектов. На основании эффектов принимается решение о внедрении на промышленной площадке.

«Основной вызов роботизации состоит не в закупке непосредственно робота, а в его интеграции, создании инфраструктуры, оснастки и программного обеспечения для управления. Поэтому особое значение приобретает способность компании быстро спроектировать и предварительно проверить решение до принятия финансовых обязательств. Площадка «супермаркета роботов» решает эту задачу: мы моделируем технологический процесс, собираем робота, захват, заготовку и оборудование в единый контур и подтверждаем работоспособность идеи на ранней стадии, когда стоимость ошибки минимальна. От проекта мы ожидаем эффект в объеме примерно 80 млн рублей на горизонте трех лет. Наши ключевые задачи – вывести людей с опасных участков производства и повысить производительность труда. Отмечу, что ценность человеческого труда с внедрением новых технологий остается – роботизированный комплекс не работает полностью автономно, ему нужны как минимум один-два оператора, которые следят за процессом, контролируют отдельные операции и обслуживают оборудование», – сказал руководитель департамента технологий и инноваций «Северсталь-инфокома» Евгений Маслов.