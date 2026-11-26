Российский производитель серверного оборудования OpenYard и разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech объединили свои решения в программно-аппаратных комплексах (ПАК) для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры. Аппаратную основу ПАК могут составлять серверы различных моделей из линейки OpenYard. Совместимость компонентов подтверждена по результатам совместных испытаний. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

Программно-аппаратные комплексы от VK Tech объединяют серверное оборудование, отечественную операционную систему и собственное программное обеспечение компании в готовые решения для построения ИТ-инфраструктуры. Компоненты каждого комплекса предварительно настроены и протестированы на совместимость, что сокращает сроки развертывания и упрощает эксплуатацию. Комплексы ориентированы на крупный бизнес, государственные организации и субъекты КИИ.

В аппаратную часть ПАК вошли серверы OpenYard на базе процессоров Intel и AMD. Линейка включает платформы в форм-факторах 1U и 2U с различными возможностями конфигурирования вычислительных ресурсов, оперативной памяти и подсистемы хранения данных. Это позволяет подбирать аппаратную конфигурацию комплекса с учетом требований к производительности и характеру рабочих нагрузок.

Совместные испытания подтвердили корректную работу серверного оборудования OpenYard с программным обеспечением VK Tech, в том числе при выполнении требований к отказоустойчивости. Тестирование завершилось без замечаний, по его итогам ПАК в проверенных конфигурациях рекомендован к производству.

Вячеслав Разовский, директор направления по инфраструктуре и ПАК, VK Tech: «Заказчики все чаще выбирают готовые решения, в которых оборудование и программное обеспечение заранее проверены на совместную работу. Подтвержденная совместимость дает возможность использовать серверы OpenYard в составе наших программно-аппаратных комплексов. Мы последовательно развиваем партнерства с российскими производителями оборудования, чтобы компании могли быстрее и с меньшими рисками переходить на отечественную ИТ-инфраструктуру».

Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard: «Сотрудничество с VK Tech позволяет расширить применение серверов OpenYard в составе готовых программно-аппаратных комплексов. Для нас важно, что речь идет не просто о подтверждении совместимости отдельных продуктов, а о возможности предложить заказчикам комплексное решение на базе отечественного оборудования и ПО. Такие проекты помогают развивать технологические партнерства и делают наши серверные платформы доступными для более широкого круга инфраструктурных задач».