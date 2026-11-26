РТУ МИРЭА приступает к завершающему этапу создания двух новых малых космических аппаратов — RTU MIREA Radar и RTU MIREA Monitor. В распоряжении университетской команды уже находятся спутниковые платформы и ключевые элементы бортового оборудования, включая научную полезную нагрузку. Следующим шагом станет комплексная проверка взаимодействия всех систем и подготовка аппаратов к испытаниям. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Разработка ведётся в рамках федерального проекта Минобрнауки России «Кадры для космоса». Университет является победителем конкурсного отбора «Студенческие малые космические аппараты (МКА)» в рамках этого проекта, что подчеркивает его роль в подготовке нового поколения специалистов ракетно-космической отрасли. Особое внимание уделяется участию студентов и молодых исследователей, которые получают возможность работать с реальной космической техникой.

Аппарат RTU MIREA Radar создается в формате CubeSat 3U. Его основной полезной нагрузкой станет звездный датчик для высокоточного определения ориентации спутника в пространстве. Полученные данные позволят совершенствовать алгоритмы управления и наведения бортового оборудования — технологии, критически важные для перспективных спутников, выполняющих задачи с требованиями к точному наведению. Второй аппарат, RTU MIREA Monitor, разрабатывается в более крупном формате CubeSat 16U и оснащается лазерной полезной нагрузкой. Его задача — проведение научно-технических экспериментов с оптическим излучением в условиях космоса для изучения возможностей применения лазерных технологий в будущих космических системах.

Пресс-служба МИРЭА РТУ МИРЭА завершает финальный этап сборки спутников Radar и Monitor

Сейчас команда работает с конструктивными элементами аппаратов и бортовым оборудованием, изучает интеграцию служебных систем и полезной нагрузки. Впереди — проверка электрических соединений, программного обеспечения, каналов управления и телеметрии, а также комплексные испытания.

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Рогов отметил, что участие студентов в проектах является принципиально важным для университета.

«Наши студенты и молодые исследователи работают не с макетами, а с настоящими космическими аппаратами. Они проходят весь путь — от изучения отдельных технических решений до интеграции полноценных систем. Это лучшая школа для будущих инженеров космической отрасли. Выход на завершающий этап разработки Radar и Monitor — результат большой командной работы, и я уверен, что полученный опыт станет прочным фундаментом для дальнейшего развития университетской космической программы», — сказал проректор.

Новые разработки продолжают космическую историю РТУ МИРЭА. Первый университетский спутник RTU MIREA1 был выведен на орбиту 5 ноября 2024 г. с космодрома Восточный. За два года работы он совершил более 10 тыс. оборотов вокруг Земли, преодолев свыше 458 млн км. На его борту работали оптическая камера, навигационный приемник и оборудование для экспериментов в области космической связи. Университет также является победителем конкурса Фонда содействия инновациям на сопровождение проектов программы «Дежурный по планете» (VIII очередь), что подтверждает его компетенции в области образовательных космических инициатив.

Если первый аппарат позволил отработать базовые технологии и получить опыт эксплуатации собственного спутника на орбите, то новые проекты ориентированы на более специализированные научно-технические задачи. Завершение разработки RTU MIREA Radar и RTU MIREA Monitor станет следующим важным шагом в развитии собственной космической группировки РТУ МИРЭА и укреплении научно-технологического потенциала университета.